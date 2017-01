VERGLEICH / SAP SE - Eckdaten und Prognosen 4Q 2016

=== SAP SE, Walldorf

4. Quartal 2016 2015 Prognose Umsatzerlöse 6.724 6.343 6.702 Erlöse Cloud & Software 5.761 5.378 5.713 Softwarelizenzen 2.117 2.149 2.118 Erlöse CSS (2) 827 632 840

Operatives Ergebnis 2.371 2.282 2.379 Ergebnis nach Steuern und Dritten 1.818 1.670 1.658 Ergebnis je Aktie 1,52 1,40 1,41 Dividende 2016 -- 1,15 1,24 === Nachfolgend eine detaillierte Übersicht der Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten für den Berichtszeitraum. Dazu sind zusätzlich die Einzelschätzungen der Banken zu den jeweiligen Kennzahlen sowie neben der Konsensschätzung auch der Median, der Minimal- und Maximalwert je Kennzahl sowie die Zahl der vorliegenden Schätzungen angegeben: === Erlöse Erlöse Umsatz- C & S Software- CSS 4. Quartal erlöse (1) lizenzen (2) MITTELWERT 6.702 5.713 2.118 840 Vorjahr 6.343 5.378 2.149 632

MEDIAN 6.711 5.740 2.160 840 Maximum 6.813 5.819 2.220 984 Minimum 6.459 5.446 1.934 825 Anzahl 11 8 11 13

Baader-Helvea 6.813 5.819 2.220 842 Barclays 6.772 -- 2.183 831 Bryan Garnier 6.784 5.770 2.169 847 Commerzbank -- 5.754 2.189 845 Evercore ISI 6.688 5.725 2.160 836 Goldman Sachs -- -- 2.056 845 Haitong Securities 6.459 5.446 1.934 834 JP Morgan 6.720 -- -- 836 LBBW 6.702 5.725 2.202 840 Morgan Stanley 6.711 5.720 2.134 825 NordLB 6.643 -- -- 984 Pacific Crest 6.741 5.757 2.085 851 UBS 6.633 -- 2.053 825

Operatives Erg nSt Erg/ 4. Quartal Ergebnis u.Dritten Aktie MITTELWERT 2.379 1.658 1,41 Vorjahr 2.282 1.670 1,40

MEDIAN 2.399 1.707 1,43 Maximum 2.538 1.768 1,55 Minimum 2.162 1.488 1,24 Anzahl 12 5 10

Baader-Helvea 2.445 -- 1,46 Barclays 2.538 -- 1,55 Bryan Garnier 2.316 1.768 1,44 Commerzbank 2.419 -- -- Evercore ISI 2.361 1.662 1,39 Goldman Sachs 2.402 -- 1,42 Haitong Securities 2.162 1.488 1,24 JP Morgan 2.430 -- -- LBBW 2.336 1.707 1,42 Morgan Stanley 2.479 -- 1,47 Pacific Crest 2.396 1.713 1,43 UBS 2.381 -- 1,41

Div/Aktie Kursziel Rating 2016 MITTELWERT 86,44 positiv 7 MITTELWERT 1,24 Vorquartal 90,88 neutral 1 Vorjahr 1,15 negativ 1

MEDIAN 90,00 MEDIAN 1,25 Maximum 95,00 Maximum 1,31 Minimum 50,00 Minimum 1,17 Anzahl 9 Anzahl 7

Baader-Helvea 95,00 Buy 1,30 Barclays 95,00 Overweight 1,18 Bryan Garnier 84,00 Neutral -- Commerzbank 95,00 Buy 1,30 Haitong Securities 50,00 Sell 1,17 JP Morgan 95,00 Overweight -- LBBW 90,00 Buy 1,20 Morgan Stanley 88,00 Overweight 1,31 NordLB 86,00 Buy 1,25 Nachfolgend die Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr:

Erlöse Erlöse Umsatz- C & S Software- CSS Gesamtjahr 2017 erlöse (1) lizenzen (2) MITTELWERT 23.575 19.749 4.803 3.918

MEDIAN 23.381 19.693 4.883 3.913 Maximum 24.471 20.385 5.088 4.095 Minimum 22.633 18.945 4.386 3.750 Anzahl 8 6 7 8

Barclays 24.471 -- 5.088 3.998 Bryan Garnier 24.316 20.385 4.959 4.049 Evercore ISI 23.321 19.713 4.805 3.816 Haitong Securities 22.633 18.945 4.386 3.750 LBBW 23.377 19.673 4.883 3.894 Morgan Stanley 23.787 20.194 4.914 3.808 NordLB 23.385 -- -- 4.095 Pacific Crest 23.307 19.582 4.589 3.932

Operatives Erg nSt Erg/ Gesamtjahr 2017 Ergebnis u.Dritten Aktie MITTELWERT 7.016 4.991 4,22

MEDIAN 7.015 5.007 4,23 Maximum 7.671 5.424 4,56 Minimum 6.450 4.322 3,60 Anzahl 8 7 8

Barclays 7.671 -- 4,56 Bryan Garnier 7.240 5.424 4,41 Evercore ISI 6.934 5.080 4,25 Haitong Securities 6.450 4.322 3,60 LBBW 7.035 5.007 4,18 Morgan Stanley 6.648 5.111 4,42 NordLB 7.154 4.998 4,20 Pacific Crest 6.994 4.998 4,16 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro

- Das Unternehmen bilanziert nach IFRS, berichtet aber auch Non-IFRS. Die vorliegenden Schätzungen sind auf Basis von Non-IFRS.

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Cloud & Software

(2) Cloud-Subskriptionen und -Support

