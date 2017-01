VERGLEICH / Siemens AG - Eckdaten und Prognosen 1Q 2016/17

===

=== Siemens AG, München . 1. Quartal 2016/17 2016/17 2015/16 Prognose Auftragseingang 19.554 22.801 20.130 Umsatz 19.119 18.891 19.564 Ergebnis Industrielles Geschäft 2.514 1.990 2.145 Ergebnis nach Steuern (1) 1.927 1.484 1.399 Ergebnis je Aktie 2,35 1,89 1,68

Ergebnismarge Total Sectors 13,0 10,4 10,7 Ergebnismarge Power and Gas 11,8 9,5 10,0 Ergebnismarge Wind Power & Renewables 8,0 4,2 6,8 Ergebnismarge Energy Management 6,7 6,6 7,5 Ergebnismarge Building Technologies 10,9 8,9 8,8 Ergebnismarge Mobility 9,1 9,4 8,4 Ergebnismarge Digital Factory 26,1 16,9 17,1 Ergebnismarge Process Industries & Drives 6,4 5,7 4,4 Ergebnismarge Healthcare 18,9 16,5 16,2

Ergebnis Power & Gas 458 349 432 Ergebnis Wind Power & Renewables 111 51 86 Ergebnis Energy Management 189 183 222 Ergebnis Building Technologies 170 131 140 Ergebnis Mobility 163 193 173 Ergebnis Digital Factory 668 417 450 Ergebnis Process Industries & Drives 135 126 102 Ergebnis Healthcare 620 541 547 Nachfolgend eine detaillierte Übersicht der Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten für den Berichtszeitraum. Dazu sind zusätzlich die Einzelschätzungen der Banken zu den jeweiligen Kennzahlen sowie neben der Konsensschätzung auch der Median, der Minimal- und Maximalwert je Kennzahl sowie die Zahl der vorliegenden Schätzungen angegeben: === Ergebnis Auftrags- Industri. Erg Erg/ 1Q eingang Umsatz Geschäft nSt(1) Aktie MITTELWERT 20.130 19.564 2.145 1.399 1,68 Vorjahr 22.801 18.891 1.990 1.484 1,89

MEDIAN 20.255 19.541 2.125 1.407 1,65 Maximum 20.930 19.839 2.316 1.470 1,79 Minimum 19.228 19.307 2.058 1.321 1,61 Anzahl 6 7 8 5 6

Baader-Helvea 20.176 19.495 2.097 -- -- Barclays 19.228 19.763 2.058 -- 1,61 Credit Suisse -- 19.541 2.136 -- 1,64 Deutsche Bank 19.257 19.567 2.163 1.407 -- Kepler Cheuvreux 20.333 19.434 2.189 1.465 1,78 LBBW 20.853 19.839 2.316 1.470 1,79 Morgan Stanley 20.930 19.307 2.089 1.331 1,65 William Blair -- -- 2.113 1.321 1,63

Ergebnismarge: Total Power Wind Power Energy Building 1Q Sectors &Gas &Renewables Management Technolo. MITTELWERT 10,7 10,0 6,8 7,5 8,8 Vorjahr 10,4 9,5 4,2 6,6 8,9

MEDIAN 10,7 10,1 6,8 7,7 9,0 Maximum 10,9 11,0 8,3 8,4 9,1 Minimum 10,3 7,8 5,5 6,4 8,0 Anzahl 6 6 6 6 6

Baader-Helvea 10,6 10,2 6,7 8,4 8,6 Barclays 10,3 9,7 6,3 7,8 9,1 Credit Suisse 10,7 10,0 8,3 7,0 9,0 Deutsche Bank 10,9 11,0 7,0 7,7 9,0 Morgan Stanley 10,7 7,8 6,8 6,4 8,0 William Blair 10,8 11,0 5,5 7,7 9,1

Ergebnismarge: Process Digital Industries 1Q Mobility Factory and Drives Healthcare MITTELWERT 8,4 17,1 4,4 16,2 Vorjahr 9,4 16,9 5,7 16,5

MEDIAN 8,6 17,3 4,1 16,3 Maximum 9,6 17,6 6,5 17,0 Minimum 7,3 16,0 3,0 14,8 Anzahl 6 6 6 6

Baader-Helvea 7,7 16,6 4,2 16,6 Barclays 7,3 17,3 4,0 15,8 Credit Suisse 8,7 17,5 6,5 17,0 Deutsche Bank 8,6 17,6 5,0 15,9 Morgan Stanley 8,6 16,0 3,7 14,8 William Blair 9,6 17,3 3,0 16,9

Ergebnis: Power Wind Power Energy Building 1Q &Gas &Renewables Management Techn. Mobility MITTELWERT 432 86 222 140 173 Vorjahr 349 51 183 131 193

MEDIAN 413 88 224 138 170 Maximum 595 110 238 155 200 Minimum 355 36 204 130 149 Anzahl 7 7 7 7 7

Baader-Helvea 394 87 238 130 170 Barclays 398 88 224 140 149 Credit Suisse 413 110 204 138 166 Kepler Cheuvreux 452 100 227 155 164 LBBW 595 36 217 138 182 Morgan Stanley 355 109 228 136 177 William Blair 417 73 217 140 200

Ergebnis: Process Digital Industries 1Q Factory and Drives Healthcare MITTELWERT 450 102 547 Vorjahr 417 126 541

MEDIAN 453 91 548 Maximum 462 147 568 Minimum 425 62 514 Anzahl 7 7 7

Baader-Helvea 425 91 562 Barclays 459 86 514 Credit Suisse 453 141 568 Kepler Cheuvreux 462 99 532 LBBW 460 147 541 Morgan Stanley 447 89 548 William Blair 442 62 561

Div/Aktie Kursziel Rating 2016/17 MITTELWERT 119,38 positiv 4 MITTELWERT 3,83 Vorquartal 111,20 neutral 5 Vorjahr 3,60 negativ 0

MEDIAN 119,50 MEDIAN 3,83 Maximum 131,00 Maximum 4,00 Minimum 110,00 Minimum 3,68 Anzahl 8 Anzahl 4

Baader-Helvea 125,00 Buy -- Barclays 110,00 Equalweight -- Credit Suisse 110,00 Neutral -- Deutsche Bank 110,00 Hold 3,89 Jefferies 130,00 Buy 4,00 Kepler Cheuvreux 124,00 Buy 3,76 LBBW 115,00 Hold -- Morgan Stanley -- Equalweight -- UBS 131,00 Buy 3,68 Nachfolgend die Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr:

Ergebnis- Ergebnis marge: Auftrags- Industri. Erg Erg/ Total Gj 2016/17 eingang Umsatz Geschäft nSt(1) Akt Sectors MITTELWERT 85.589 84.496 9.633 5.930 7,17 11,3 Vorjahr 86.480 79.644 8.744 5.396 6,74 10,8

MEDIAN 85.406 83.986 9.554 5.916 7,06 11,2 Maximum 88.957 85.622 10.128 6.286 7,52 11,6 Minimum 81.435 83.415 9.422 5.616 6,88 11,0 Anzahl 5 7 6 6 8 5

Barclays 81.435 83.927 9.500 -- 7,12 11,1 Credit Suisse -- 83.986 9.706 -- 7,52 11,4 Deutsche Bank 88.957 85.622 -- 5.868 6,96 11,0 Jefferies -- 85.602 10.128 6.083 7,51 11,6 Kepler Cheuvreux 85.406 83.415 9.607 5.964 7,00 -- LBBW 84.175 83.681 9.422 5.765 6,88 -- UBS 87.970 85.241 -- 6.286 7,44 -- William Blair -- -- 9.435 5.616 6,95 11,2 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro, Margen in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Fortgeführte Bereiche.

