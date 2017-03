VERGLEICH / Vonovia SE - Eckdaten und Prognosen Gj 2016

=== Vonovia SE, Bochum

Gesamtjahr 2016 2015 Prognose Mieteinnahmen 1.538 1.415 1.546 EBITDA bereinigt 1.187 1.029 1.043 Ergebnis nach Steuern u. Dritten 2.301 924 2.578 Ergebnis je Aktie 4,94 2,29 5,28 FFO 1 760,8 608,0 750,7 FFO 1 je Aktie 1,63 1,30 1,60

Dividende 2016 1,12 0,94 1,13 === Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum Gesamtjahr 2016 und 2017: === EBITDA Erg nSt Erg/ FFO 1 Gesamtjahr Mieteinnahmen bereinigt u.Dritt Aktie (1) MITTELWERT 1.546 1.043 2.578 5,28 750,7 Vorjahr 1.415 1.029 924 2,29 608,0 +/- in % +9,3 +1,3 +179 +130 +23

MEDIAN 1.546 1.100 2.460 5,28 760,7 Maximum 1.556 1.204 3.447 6,19 769,0 Minimum 1.542 778 1.977 4,40 707,0 Anzahl 8 5 7 5 8

Bankhaus Lampe 1.542 1.100 2.033 -- 760,1 Berenberg 1.545 778 2.460 5,28 761,0 Credit Suisse 1.556 -- -- 5,57 760,4 Jefferies 1.546 1.129 2.941 -- 725,0 Kepler Cheuvreux 1.546 1.002 3.447 -- 707,0 Morgan Stanley 1.545 -- 1.977 4,40 769,0 UBS 1.547 1.204 2.303 4,94 762,0 Warburg Research 1.544 -- 2.884 6,19 761,0

FFO 1/ Gesamtjahr Aktie MITTELWERT 1,60 Vorjahr 1,30 +/- in % +23

MEDIAN 1,63 Maximum 1,65 Minimum 1,52 Anzahl 5

Berenberg 1,63 Jefferies 1,56 Kepler Cheuvreux 1,52 Morgan Stanley 1,65 Warburg Research 1,63

Div/Aktie Kursziel Rating 2016 MITTELWERT 37,50 positiv 5 MITTELWERT 1,13 Vorquartal 38,80 neutral 2 Vorjahr 0,94 +/- in % -3,4 negativ 0 +/- in % +21

MEDIAN 38,00 MEDIAN 1,12 Maximum 43,00 Maximum 1,19 Minimum 32,00 Minimum 1,12 Anzahl 7 Anzahl 7

Barclays 38,00 Overweight 1,19 Berenberg 40,00 Buy 1,12 Credit Suisse 33,10 Neutral 1,12 Jefferies 32,00 Hold 1,12 Kepler Cheuvreux 43,00 Buy 1,12 Morgan Stanley 39,00 Overweight 1,15 Warburg Research 37,40 Buy 1,12

FFO 1 FFO 1/ Gesamtjahr 2017 (1) Aktie MITTELWERT 846,3 1,82

MEDIAN 849,0 1,82 Maximum 894,0 1,92 Minimum 789,0 1,69 Anzahl 7 5

Berenberg 850,0 1,82 Credit Suisse 847,1 -- Jefferies 789,0 1,69 Kepler Cheuvreux 858,7 1,84 Morgan Stanley 894,0 1,92 UBS 836,0 -- Warburg Research 849,0 1,82 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Funds from operations

Kontakt zum Autor: forecast.de@dowjones.com

DJG/voi/mus/smh (END) Dow Jones Newswires

March 07, 2017 01:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 37 AM EST 03-07-17