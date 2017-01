VW-Abgasskandal: Ex-VW-Chef Winterkorn: Habe nicht früher von Manipulationen gewusst | Nachricht | finanzen.net

"Das ist nicht der Fall", erklärte Winterkorn am Donnerstag in seinem Auftaktstatement. Den Begriff "Defeat Device" (Abschalteinrichtung) habe er nicht vor September 2015 gekannt. Winterkorn räumte aber ein, dass er eventuelle "Signale" über Betrug und Manipulationen aus dem Konzern übersehen habe.

Auf die Frage, wann er über die Ermittlungen in den USA gegen sein Unternehmen informiert war, verweigerte er die Aussagen mit dem Hinweis auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. "Zu dem anderen kann ich nichts sagen", sagte Winterkorn. Mit derselben Begründung wollte er sich zu Nachfragen nach den Signalen über möglichen Manipulationen nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig prüft, ob VW seine Aktionäre nicht eher über die Abschalteinrichtungen und die drohenden Kosten hätte informieren müssen.

Ausschuss sieht Glaubwürdigkeit beschädigt

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Herbert Behrens (Linke), hatte nach dem zweistündigen Auftritt Winterkorns große Zweifel an einem Teil der Aussagen. "Die Glaubwürdigkeit ist bei mir etwas erschüttert", sagte der Linken-Politiker. Dass der Vorstandschef erst im September 2015 von Abschalteinrichtungen erfahren haben will, obwohl der Begriff in der EU-Gesetzgebung zehn Jahre zuvor eingeführt wurde, hält Behrens für unwahrscheinlich. Stutzig machte Behrens auch, dass die Gründe für den Rückruf von VW-Autos in den USA im März 2015 zur Verbesserung der Abgasqualität nicht intensiv zwischen dem damaligen Aufsichtsratschef Ferdinand Piech und Winterkorn diskutiert wurden. "Ich glaube, er ist hinter dem geblieben, was er weiß", meinte Behrens.

CSU-Verkehrspolitiker Ulrich Lange warf Winterkorn vor, eine Möglichkeit zur Bereinigung des Dieselskandals ausgelassen zu haben. "Es wäre eine große Chance gewesen, einiges klarzustellen und für Aufklärung zu sorgen", sagte Lange nach der Befragung. Stattdessen seien die Fragezeichen "riesengroß". Der Verkehrsexperte der Grünen, Oliver Krischer, sah die Legende des technikverliebten Perfektionisten zertrümmert. Es habe sich das Bild eines Chefs ergeben, "der nicht wusste, was in seinem Konzern passiert."

Der Ex-VW-Chef entschuldigt sich

Winterkorn hatte zuvor bereut, dass die Krise Volkswagen in die tiefste Krise der Konzerngeschichte gestürzt habe. Die Kosten des Skandals seien bis heute nicht absehbar. Der frühere Chef bedauerte, dass das Vertrauen von Millionen Kunden missbraucht wurde. "Lückenlose Aufklärung ist jetzt das Gebot der Stunde", verlangte der frühere Manager. Ihn belaste die Kritik an ihm sehr, gestand der sichtlich mitgenommene Winterkorn ein. "Auch ich hätte das (den Betrug) nicht für möglich gehalten". Bei VW habe es aber, anders als in den Medien berichtet, unter ihm kein Schreckensregime gegeben.

"Wir haben stets unter Einhaltung aller Gesetze an der besten Lösung gearbeitet", behauptete der Ex-Vorstandschef. "Wenn ein Dieselingenieur seine Ziele nicht erreicht, dann muss er kommen". Die Konzernethik sei ganz klar gewesen, die Umweltvorschriften einzuhalten. Mit der Bundesregierung habe er nie über das Thema zu hoher Stickoxid-Emissionen der Diesel-Modelle gesprochen. Über die drohenden juristischen Folgen des Einbaus illegaler Abschalteinrichtungen sei im September 2015 mit ihm nicht gesprochen worden.

Volkswagen beharrt darauf, dass die Informationen über die illegalen Abschaltprogramme die Konzernebene erst Anfang September 2015 erreichten. Der langjährige VW-Übervater musste sich schließlich dem Druck der Öffentlichkeit beugen und nahm am 23. September 2015 seinen Hut. Er sei sich "keines Fehlverhaltens bewusst", sagte Winterkorn seinerzeit.

Dass es Unregelmäßigkeiten bei Abgaswerten von Dieselmotoren in den USA gab, wurde ihm per Notiz allerdings bereits Ende Mai 2014 mitgeteilt. Der VW-Konzern erklärte allerdings vor knapp einem Jahr, dass es dabei noch nicht um die Ursachen deutlich zu hoher Stickoxid-Werte gegangen sei. Gegen Winterkorn und andere frühere Konzerngrößen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Weltweit sind in 11 Millionen VW-Autos manipulierte Motoren verbaut.

Dow Jones

