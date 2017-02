VW-Betriebsrat und Management streiten weiter über "Zukunftspakt"

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Im Streit über den Umbau der schwächelnden Marke Volkswagen sind die Fronten zwischen Betriebsrat und Management offenkundig verhärtet.

Ein erstes Gespräch mit dem Markenvorstand über die Umsetzung des "Zukunftspakts" sei am Morgen ergebnislos vertagt worden, erklärte ein Spreche des Betriebsrats am Montag. Zudem dringt die Arbeitnehmervertretung darauf, dass sich Konzernchef Matthias Müller stärker in die Vehandlungen einschaltet. "Wir würden es begrüßen, wenn der Konzern die Umsetzung des Zukunftspaktes und die Einhaltung der Vereinbarungen stärker an sich zieht", sagte ein Sprecher des Konzernbetriebsrats. Das Unternehmen war zu einer Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Mit dem Ende 2016 beschlossenen Zukunftspakt soll bis zum Ende des Jahrzehnts bei VW massiv Personal abgebaut und die Produktivität gesteigert werden, um die Rendite auf vier Prozent zu verdoppeln. Der Betriebsrat hatte VW-Markenchef Herbert Diess vergangene Woche vorgeworfen, sich nicht an die Vereinbarung zu halten und schneller Stellen streichen zu wollen als ausgemacht. Konkret dreht sich der Streit darum, ob viele Leiharbeitnehmer demnächst nicht mehr weiterbeschäftigt werden.