VW verkauft auch im Februar weniger Autos

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat auch im Februar belastet von geringeren Verkäufen in Europa und Asien weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Insgesamt verkaufte der DAX-Konzern 686.900 Fahrzeuge, das ist ein Rückgang von knapp 1 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Absatzminus bei 2,6 Prozent. In China, den nach Europa wichtigsten Markt für die Wolfsburger, sanken die Verkäufe vergangenen Monat um 1,9 Prozent. In Europa ging es um 1,5 Prozent abwärts.

Bei den Marken zeigt sich ein differenziertes Bild: Während die Kernmarke VW weniger Autos an die Kunden brachte (-2,6 Prozent), erzielte Seat ein deutliches Plus von knapp 11 Prozent und Porsche von gut 6 Prozent. Auch MAN und Scania kamen auf einen Zuwachs von jeweils knapp 8 Prozent.

March 17, 2017 06:01 ET (10:01 GMT)

