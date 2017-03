Verbände kritisieren Schäubles Pläne für Lizenzschranke

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Pläne von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Einführung einer Lizenzschranke für Unternehmen sind angesichts einer Anhörung im Bundestag auf heftige Kritik der Wirtschaft gestoßen. Der Gesetzentwurf verursache "systematische Verwerfungen, denn er lässt sich nur schwer in bestehendes nationales und internationales Recht integrieren", bemängelten die acht Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft.

Darüber hinaus könne er in der vorliegenden Fassung zu übermäßigen Belastungen führen. "Angesichts der erwarteten Aufkommenswirkung (volle Jahreswirkung 30 Millionen Euro, gesamte Aufkommenswirkung 100 Millionen Euro) erscheint ein mit den Partnerstaaten in EU und OECD nicht abgestimmter Alleingang nicht sinnvoll", erklärten die Verbände in ihrer Stellungnahme für die Anhörung.

Schäuble will im Einkommensteuergesetz eine Bestimmung einführen, nach der konzerninterne Aufwendungen für Rechteüberlassungen nicht oder nur teilweise abziehbar sind, wenn die Zahlung beim Empfänger im Ausland nicht oder nur niedrig besteuert wird. Das ist häufig in Ländern der Fall, in denen Präferenzregelungen in Form so genannter Patent- oder Lizenzboxen gelten. Das neue Gesetz, das ab dem 1. Januar 2018 gelten soll, fügt sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, die Konzernen eine Steuerumgehung erschweren sollen.

Die Unternehmensverbände bemängelten aber, der Vorschlag "bestraft ... ein technologiebasiertes unternehmerisches Engagement in Deutschland", denn ein möglicher schädlicher Steuerwettbewerb solle nicht durch die Sicherstellung einer adäquaten Besteuerung des ausländischen Lizenzgebers verhindert werden, sondern die Betriebsausgaben würden beim Lizenzempfänger infrage gestellt. "Diese Vorgehensweise lehnen wir ausdrücklich ab", machte die Wirtschaft klar. Sie schlugen stattdessen die Einführung einer Steuergutschrift vor.

Die Bundessteuerberaterkammer sprach sich dafür aus, "die vorgeschlagene Regelung zurückzustellen und den Austausch auf EU-Ebene voranzutreiben, um eine zukunftsorientierte Regelung im EU-Binnenmarkt zu erarbeiten". Zwar befürworte man das Bestreben, Maßnahmen gegen Gewinnverlagerungen zügig umzusetzen. Jedoch sollte "im Sinne eines funktionierenden Binnenmarktes, eine einheitliche und gemeinsame Lösung angestrebt werden". Denn Gewinnverlagerungen und -kürzungen entstünden durch nicht aufeinander abgestimmte Steuersysteme.

Schäubles Gesetzentwurf war zuvor auf Unterstützung bei der Opposition, aber teilweise auf Kritik in seiner eigenen Fraktion gestoßen. Die Neuregelung, mit der die Regierung die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendungen einschränken und so Gewinnverlagerungen großer Konzerne unterbinden will, dürfe "nicht ungewollt deutsche Unternehmen" belasten, hat der wirtschaftspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Joachim Pfeiffer (CDU), gefordert. Daher werde der Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren "ganz genau unter die Lupe" genommen.

March 29, 2017

