Vermögen eingebrochen: Dieser Milliardär hat durch Trump am meisten Geld verloren | Nachricht | finanzen.net

Der neue US-Präsident Donald Trump hat sich für viele Superreiche als Segen oder auch als Fluch erwiesen. Während Carl Icahn und Warren Buffett ihr Vermögen nach seinem Wahlsieg durch clevere Investitionen vergrößern konnten, hat George Soros rund eine Milliarde Dollar verloren . Dieser Betrag ist allerdings nichts gegenüber dem Verlust, den einer der reichsten Menschen der Welt durch Donald Trump erlitten hat. Denn dieser lag in der Spitze bei rund 22 Milliarden Dollar!

Vermögen des reichsten Mexikaners abgestürzt

Bei dem reichen Pechvogel handelt es sich um den Multimilliardär Carlos Slim Helú, der seit Jahren ganz weit oben auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt steht. Im Jahr 2015 hatte er den zweiten Platz hinter Bill Gates inne, im vergangenen Jahr reichte es schon nur noch für Platz vier. Die Forbes-Liste für das Jahr 2017 dürfte in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, in der Realtime-Liste des US-Magazins ist aber schon abzusehen, dass Slim noch weiter abrutschen wird - womöglich bis auf Platz sechs.

Zu "verdanken" hat der Telekom-Milliardär sein schwindendes Vermögen hauptsächlich Donald Trump. Das US-Magazin "Bloomberg" hat nachgerechnet, dass Slim zu Beginn von Trumps Präsidentschaftskampagne im Juni 2015 noch rund 67 Milliarden Dollar besaß. Kurz nach dessen Wahlsieg waren es dann nur noch rund 45 Milliarden Dollar. Der Mexikaner verlor also in der Spitze rund 33 Prozent seines Geldes. In absoluten Zahlen hat niemand stärker unter Trump gelitten als er. Aktuell liegt das Vermögen von Slim laut "Bloomberg" zwar wieder bei rund 52 Milliarden Dollar, aber auch das ist immer noch ein Minus von 15 Milliarden Dollar oder 22,4 Prozent.

Schwacher Peso machte Carlos Slim zu schaffen

Als Chef des mexikanischen Telekommunikationsunternehmens America Movil bekam Carlos Slim Helú vor allem die Auswirkungen von Trumps protektionistischen Plänen zu spüren. Die Ankündigung, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten und Strafzölle auf mexikanische Exporte in die USA einzuführen, setzten den mexikanischen Peso und damit auch Slims Vermögen massiv unter Druck. Denn dieses wird von "Forbes" und Co. auf den einschlägigen Listen in Dollar ausgewiesen und verlor somit vor allem durch die negative Wechselkursentwicklung an Wert. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump war der mexikanische Peso zeitweise um rund 20 Prozent eingebrochen: Am 19. Januar kostete ein Peso nur noch 0,0454 Dollar und damit so wenig wie nie zuvor.

Doch Slim gehört trotz seiner großen Verluste auch weiterhin zu den reichsten Menschen der Welt. Das liegt auch daran, dass er seine Investments breit gestreut hat und nicht nur in Mexiko aktiv ist. Er ist zum Beispiel auch in Brasilien, Österreich, Spanien und den USA engagiert - und besitzt selbst momentan noch 17-mal mehr Geld als Donald Trump, dessen Vermögen auf rund drei Milliarden Dollar geschätzt wird.

Slim zeigt sich für Mexiko weiter hoffnungsvoll

Trübsal blasen muss der mexikanische Milliardär also nicht, vor allem da er auch von der neuen US-Politik profitieren könnte. So betonte Slim in den letzten Wochen mehrfach die Stärke Mexikos und sprach davon, dass die Transformation der USA auch eine Chance für die mexikanische Wirtschaft sein könnte, auch wenn diese bislang stark vom Handel mit den USA abhängig ist. Offenbar rechnet er damit, dass eine mehr nach innen gerichtete Wirtschaftspolitik in Mexiko auch Vorteile mit sich bringen könnte - nicht zuletzt für seine Firmen. Mexiko solle außerdem seine starke Verhandlungsposition nicht aufgeben und sich weiter gegen Donald Trump behaupten, so Slim.

Und etwas hat der Milliardär im Ausgleich für das verlorene Vermögen sogar durch Donald Trumps Präsidentschaft - und sein eigenes Auftreten in den letzten Wochen - gewonnen: Er wird in Mexiko als möglicher Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2018 gehandelt. Viele Mexikaner sehen ihn nämlich nun mit anderen Augen und glauben wohl, dass ein Unternehmer die Interessen Mexikos am besten gegenüber dem Ex-Unternehmer Donald Trump durchsetzen könnte. Voraussichtlich wird daraus allerdings nichts: Der 77-jährige Slim hat bereits im Dezember gegenüber "Bloomberg TV" gesagt, dass er sich "niemals" um dieses Amt bewerben würde.





