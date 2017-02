Vertrag nicht verlängert: Daimler bestätigt Abgang von Lkw-Chef Bernhard | Nachricht | finanzen.net

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Dow Jones fester und erklimmt wieder neue Höhen -- RIB Software übertrifft Gewinnziel -- Trump kündigt Erklärung zur Steuerpolitik an -- OPEC im Fokus

EVOTEC-Aktie dank neuen Investor Novo A/S beflügelt. Reckitt Benckiser will Mead Johnson für 16,6 Milliarden. Murdochs News Corp mit tiefroten Zahlen. ArcelorMittal kehrt wieder in die Gewinnzone zurück. Ölpreise leicht gestiegen. Merkel trifft US-Vizepräsident Pence. Chinas Ex- und Importe legen im Januar stärker als erwartet zu. US-Einreiseverbot bleibt ausgesetzt.