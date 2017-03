Vertragsstrafen gegen Airbus für A400M bleiben bestehen

Madrid (Reuters) - Die Vertragsstrafen gegen Airbus wegen der Verzögerungen beim Militärtransporter A400M bleiben einem Insider zufolge bestehen.

Allerdings könnten die Verteidigungsministerien der Auftragsstaaten sich flexibel zeigen, sagte am Donnerstag eine Person mit Kenntnis vom Verlauf der jüngsten Verhandlung in Madrid. Wie dies genau aussehen solle, sei jedoch noch unklar. Airbus hatte im Februar um ein Treffen mit den Kunden gebeten, um die Last seiner "schweren Strafen" zu mindern.[nL8N1G86MH] Das pannenanfällige Flugzeug ist von Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Spanien, Großbritannien und der Türkei bestellt worden.