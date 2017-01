Vizekanzler Gabriel springt Italien bei Streit um Defizit zur Seite

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich im Streit um mehr Haushaltsdisziplin an die Seite Italiens gestellt. In Deutschland werde beim europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt zu viel Gewicht auf die Haushaltssanierung gelegt, sagte Gabriel am Mittwoch bei einer deutsch-italienischen Wirtschaftskonferenz in Berlin.

Italien streitet sich mit der EU-Kommission darüber, wie hoch das Budgetdefizit dieses Jahr ausfallen darf. Am Dienstag ermahnte Brüssel die Regierung, ihren Etatansatz um 3,4 Milliarden Euro zusammenzustreichen. Nur so könne Italien ein Defizitverfahren vermeiden. Rom argumentiert hingegen, mehr Geld für Investitionen ausgeben zu müssen, um das Wachstum zu beleben, die Flüchtlinge zu versorgen und die von den Erdbeben verwüsteten Gebiete wieder aufzubauen.

"Ich finde es ist fair, dass wir Vorfahrt für Investitionen geben", sprang Gabriel dem Partnerland bei. Deutschland habe während der Hartz-Reformen auch höhere Schulden gemacht, um die Konjunktur nicht abzuwürgen. "Die eigene deutsche Erfahrung sollte uns dazu bringen, nicht anderen in Europa das Gegenteil zu erzählen", betonte der SPD-Chef.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) pocht hingegen auf die Einhaltung der europäischen Regeln, um die Eurozone gegen eine weitere Finanzkrise zu wappnen.

Für 2017 kalkuliert Rom mit einem Defizit von 2,3 Prozent der Wirtschaftsleistung, obwohl einst 1,8 Prozent an Brüssel versprochen waren. Italien ist neben Japan eines der am höchsten verschuldeten Industrieländer.

Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung Italiens, Carlo Calenda, betonte in seiner Rede auf der gemeinsamen Konferenz, dass Europa vor einem Schicksalsjahr stehe. "Investitionen sind das beste Gegengift gegen den Populismus", sagte Calenda. Er und sein deutscher Amtskollege riefen dazu auf, die europäische Stahlindustrie vor unfairem Wettbewerb aus China besser zu schützen. Gabriel warnte außerdem vor zu hohen Klimaschutzauflagen für die Industrie in Europa.

Auf der Konferenz werden am frühen Nachmittag auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der neue italienische Regierungschef Paolo Gentiloni sprechen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 07:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 37 AM EST 01-18-17