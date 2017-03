Vogelgrippe breitet sich aus - Sachsens CDU mahnt zu Auflagen mit Augenmaß

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens CDU hat im Kampf gegen die Geflügelpest zumutbare Auflagen "mit Augenmaß" für Landwirte und Geflügelzüchter gefordert. Die derzeitigen Einschränkungen seien gerade für kleine Betriebe und Rassegeflügelzüchter eine große Herausforderung, erklärte CDU-Agrarpolitiker Andreas Heinz am Freitag. Die Auflagen der Behörden sollten daher finanziell und logistisch zumutbar sein. Es könne nicht die Lösung sein, Lauf- und Wassergeflügel über Monate hinweg einzusperren und von Kleintierhaltern das Füttern mit Schutzanzug zu verlangen, hieß es.

Unterdessen breitet sich die Vogelgrippe in Sachsen weiter aus. Bei einem Schwan und zwei Fischreihern am Bärwalder See (Landkreis Görlitz) wurde der gefährlichen Erreger H5N8 festgestellt. Ab sofort gilt nach Angaben des Landratsamtes ein Sperrbezirk mit rund drei Kilometern Uferzone rund um den Bärwalder See. Seit November 2016 gilt in Sachsen eine allgemeine Stallpflicht für Geflügel./raz/DP/mis