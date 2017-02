Von der Leyen fordert schnellere Erhöhung von Wehrausgaben

MüNCHEN (AFP)--Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) macht Druck bei der Erhöhung des deutschen Wehretats. Trotz des von 2016 auf 2017 bereits um acht Prozent gewachsenen Verteidigungshaushalts sagte von der Leyen am Freitag zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz, die Investitionen in die innere und äußere Sicherheit müssten in den kommenden Jahren schneller erhöht werden.

"Wir tun das für mehr Fairness in Europa und in der Allianz, aber wir brauchen diese Investitionen auch dringend zur Modernisierung der Bundeswehr ." Von der Leyen bekannte sich dabei erneut zum Nato-Ziel, die Verteidigungsausgaben der Bündnispartner auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zu erhöhen. Dieses umzusetzen "verlangt langen Atem", ergänzte die Ministerin aber.

