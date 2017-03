WDH/ANALYSE-FLASH: Exane BNP hebt Klöckner & Co auf 'Neutral' - Ziel 11 Euro

(Tippfehler beseitigt.)

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Klöckner & Co (KlöcknerCo) von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Das Chance/Risiko-Profil der Aktien des Stahlhändlers habe sich verbessert, schrieb Analyst Luc Pez in einer Studie vom Donnerstag. Die US-Schieferölindustrie habe zuletzt die Stahlnachfrage angetrieben. Ölpreisschwankungen dürften hier aber die weitere Entwicklung beeinflussen. Derweil blieben die US-Industrie sowie US-Investoren mit Blick auf die Infrastrukturpläne des neuen Präsidenten Donald Trump optimistisch. Klöckner erziele einen großen Teil des operativen Ergebnisses (Ebitda) in den USA./mis/zb/ag