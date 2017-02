WDH: Gewerkschaften planen gemeinsamen Warnstreiktag in NRW

(Im ersten Satz konkretisiert: Warnstreiktag.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen Gewerkschaften mit einem gemeinsamen landesweiten Warnstreiktag in Nordrhein-Westfalen den Druck erhöhen. Verdi, GEW, GdP und der dbb Beamtenbund haben für Donnerstag (9. Februar) zu einer Demonstration und Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf aufgerufen, teilte Verdi NRW am Freitag in Düsseldorf mit.

Die Organisatoren rechnen mit 6000 Kundgebungsteilnehmern aus allen Bereichen von den Bezirksregierungen über die Gerichte bis zu den Unikliniken. Als Redner werden zu der zentralen Veranstaltung Verdi- Chef Frank Bsirske und dbb-Verhandlungsführer Willi Russ erwartet.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld. Sie verweisen auf Einkommensunterschiede zu den Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen. Die Länder bewerten die Forderung als viel zu hoch. Die zweite Tarifrunde war am Dienstag in Potsdam ergebnislos geblieben. In NRW hatte daraufhin die GEW am Mittwoch umgehend einen ganztägigen Warnstreik angestellter Lehrer gestartet. Die dritte Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder ist am 16./17. Februar geplant.