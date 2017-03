WDH: US-Sender veröffentlicht Trumps Steuerunterlagen aus dem Jahr 2005

Heute im Fokus

DAX schließt kaum verändert -- Dow Jones schließt leicht im Minus -- RWE-Aktie trotz Milliardenverlust gefragt -- Snapchat-Werbeumsätze wachsen wohl langsamer als erwartet -- Symrise im Fokus

RWE will Mehrheit an innogy behalten. VW profitiert 2016 von Porsche und Skoda. VW will an Anleihemarkt zurückkehren. Saudi-Arabien erhöht Öl-Fördermenge. Trump muss am Mittwoch liefern: Droht den USA jetzt die Pleite? So investiert man in Bitcoins. GfK rechnet nach Rekordverlust vorerst nur mit geringem Wachstum. ZEW-Konjunkturerwartungen schwächer als erwartet aufgehellt.