WOCHENENDÜBERBLICK/04. und 05. März 2017

VDA-Chef Wissmann spricht sich für Opel-Verkauf an PSA aus Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, hat sich in einem Zeitungsinterview für einen Zusammenschluss von Opel mit dem französischen Autobauer PSA Peugeot Citroen ausgesprochen. "Noch ist nicht abschließend geklärt, ob die Verhandlungen erfolgreich sein werden, aber grundsätzlich ist die Idee gut, ein französisch-deutsches Unternehmen und damit ein europäisches Projekt zu realisieren", sagte Wissmann der Zeitung die Welt.

Pro-britische DUP gewinnt Parlamentswahlen in Nordirland vor Sinn Fein In Nordirland hat die pro-britische DUP mit einem leichten Vorsprung die Parlamentswahlen vor der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein gewonnen. Die protestantische Democratic Unionist Party (DUP) erzielte nach den in der Nacht zum Samstag bekanntgegebenen Endergebnissen 28 Parlamentssitze, Sinn Fein kam auf 27 Mandate.

China erhöht Verteidigungsausgaben dieses Jahr um rund 7 Prozent China erhöht seine Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um rund 7 Prozent. Diese Zahl nannte eine Sprecherin des Nationalen Volkskongresses, des Einkammerparlaments des Landes, am Samstag in Peking. Das Land will demnach für seine Gebietsstreitigkeiten in asiatischen Gewässern gut gerüstet sein.

Capital Stage will Branchenkonsolidierung mitgestalten - Zeitung Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage will nach der Übernahme des Wettbewerbers Chorus weiter auf Wachstums- und Akquisitionskurs bleiben und den Einstieg in neue Märkte prüfen. "Mit einer Gesamtleistung von einem Gigawatt gehören wir zu den großen unabhängigen Playern in Europa", sagte Capital-Stage-Vorstandschef Holger Götze der Euro am Sonntag. Die Branchenkonsolidierung wolle Capital Stage aktiv mitgestalten.

Türkischer Regierungschef führt "produktives" Gespräch mit Merkel Nach dem Protest Ankaras wegen der Verhinderung türkischer Wahlkampfauftritte in Deutschland haben sich Regierungschef Binali Yildirim und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag telefonisch ausgetauscht. "Unser Gespräch war gut und produktiv", sagte Yildirim nach dem Telefonat nach Angaben türkischer Medien. Das Thema werde nun auch beim Treffen der beiden Außenminister, Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavusoglu, am Mittwoch in Berlin besprochen werden.

Brexit auch ohne Zahlung bereits eingegangener Verpflichtungen möglich Großbritannien könnte nach Ansicht eines Ausschusses des Oberhauses die Europäische Union (EU) auch ohne die Erfüllung von bereits eingegangenen Zahlungsverpflichtungen verlassen. Dies sei möglich, wenn auch nach zweijährigen Verhandlungen zwischen London und Brüssel keine Einigung gefunden werde, schreibt die Vorsitzende des Unterausschusses für europäische Finanzangelegenheiten, Kishwer Falkner, in einem am Samstag vorgelegten Bericht.

Union liegt in der Wählergunst knapp vor SPD - Institut Die Union liegt in der Wählergunst wieder knapp vor der SPD. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verbessern sich CDU/CSU gegenüber der Vorwoche um einen Zähler und erreichen nun 33 Prozent. Die SPD liegt wie in der Vorwoche bei 32 Prozent.

China senkt Ziel für Wirtschaftswachstum auf 6,5 Prozent Der chinesische Regierungschef Li Keqiang nennt für das Wirtschaftswachstum seines Landes ein vorsichtiges Ziel. Li zufolge soll die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in diesem Jahr um 6,5 Prozent wachsen, was gegenüber dem Vorjahresziel von 6,5 bis 7 Prozent einer kleinen Anpassung entspricht. "Ein Plus unter 6,5 Prozent wäre eine Enttäuschung", sagte Li am Sonntag zur Eröffnung der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses. 2016 wuchs die chinesische Wirtschaft noch um 6,7 Prozent.

Aberdeen Asset Management und Standard Life vor möglicher Fusion Die Vermögensverwalter Aberdeen Asset Management und Standard Life bestätigten am Samstag Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss. Nach einem erfolgreichen Aktientausch würde einer der größten britischen Vermögensverwalter mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 11 Milliarden Pfund entstehen.

Erdogan wirft Deutschland "Nazi-Praktiken" bei Absage von Redeauftritten vor Aus Verärgerung über die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister hat Präsident Recep Tayyip Erdogan den deutschen Behörden Nazi-Methoden vorgeworfen. "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken", sagte der türkische Präsident am Sonntag in einer Rede in Istanbul.

Deutsche Bank plant Kapitalerhöhung sowie Serie von Maßnahmen Die Deutsche Bank plant, ihr Kapital um rund 8 Milliarden Euro zu erhöhen. Wie die Deutsche Bank am Sonntag mitteilt, beabsichtigt sie eine Reihe weiterer Maßnahmen und setzt sich neue Finanzziele. Zudem sollen Altbeständen in der Bilanz abgebaut werden. Durch den Börsengang von Teilen der Deutschen Asset Management sowie anderen Veräußerungen sollen bis zu zwei Milliarden Euro an zusätzlichem Kapital generiert werden.

Deutsche Bank startet gut in das Geschäftsjahr 2017 Die Deutsche Bank verzeichnete in den ersten zwei Monaten des Jahres 2017 einen positiven Start. Wie die Deutsche Bank am Sonntag mitteilt, erzielte der Anleihehandel ein Ertragsplus von über 30 Prozent, während sich die Erträge im Aktienhandel stabil entwickelten. Der Bereich Unternehmensfinanzierung erwirtschaftete mit einem Ertragszuwachs von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls ein deutliches Plus.

Nach Firmenpleite steht Schlecker nun vor Gericht Anton Schlecker scheut die Öffentlichkeit - doch am Montag steht dem einstigen Drogeriemarktkönig ein viel beachteter Gang in den Gerichtssaal bevor. Schlecker, seine Frau und ihre beiden Kinder müssen sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Der Unternehmensgründer soll im Zusammenhang mit der Firmeninsolvenz Vermögen beiseite geschafft haben. Vor fünf Jahren hatten die Schlecker-Pleite und der Verlust tausender Arbeitsplätze Deutschland erschüttert.

