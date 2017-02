WOCHENVORSCHAU/10. Kalenderwoche

- Termine vom 6. bis 10. März - === M O N T A G, 6. März 2017 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März *** 11:00 GR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen im Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar - US/Internationale Energieagentur, Mittelfristbericht zum Ölmarkt, Houston

D I E N S T A G, 7. März 2017 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz, 10:30 BI-PK in Düsseldorf), Bochum *** 07:00 DE/Brenntag AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Mülheim/Ruhr 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1H, Einbeck *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar 10:30 DE/DZ Bank, BI-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar *** - FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten, Paris - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung

M I T T W O C H, 8. März 2017 *** 00:50 JP/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 04:00 CN/Handelsbilanz Februar *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Herzogenaurach *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (13:00 Telefonkonferenz), Lübeck *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Hamburg *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis, Wien *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Schaeffler AG, BI-PK, Frankfurt *** 12:30 DE/Eurex, Verfalltag für Bund-, Bobl-, Buxl-Future *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen

D O N N E R S T A G, 9. März 2017 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis, Darmstadt 07:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis, Martinsried *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 07:30 DE/Linde AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), München *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Berlin *** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis, Metzingen 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis, Hannover *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 4Q *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Februar, Frankfurt *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone , Frankfurt *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 10.3.), Brüssel - CH/Internationaler Auto-Salon Genf (bis 19.3.)

F R E I T A G, 10. März 2017 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar, Frankfurt *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Januar *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar 10:00 DE/MVV Energie AG, HV, Mannheim *** 10:30 GB/Industrieproduktion Januar *** 10:30 GB/Handelsbilanz Januar *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2016, München - EU/Ratingüberprüfung für Deutschland (Fitch), Litauen (Fitch), Slowenien (Fitch), Kroatien (Moody's), Europäische Union (Moody's) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2017 08:36 ET (13:36 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 36 AM EST 02-24-17