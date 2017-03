WOCHENVORSCHAU/13. Kalenderwoche

- Termine vom 27. bis 31. März - === M O N T A G, 27. März 2017 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 15./16. März *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex März 10:00 DE/Indus Holding AG, BI-PK, Düsseldorf 11:00 DE/Knorr-Bremse AG, BI-PK, München *** 11:20 EU/EZB, Jahres-PK zur Bankenaufsicht mit SSM-Chefin Nouy und EZB-Direktorin Lautenschläger, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/CDU, PK mit Bundeskanzlerin Merkel und der saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, Berlin *** 14:00 ES/EZB-Direktor Praet, Rede bei einem Forum der IE Business School, Madrid *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:15 ES/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Global Interdependence Center, Madrid - DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München

D I E N S T A G, 28. März 2017 00:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Texas A&M University, College Station 07:00 DE/Tele Columbus AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis, Duisburg 07:30 DE/Evotec AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Pre-close Trading Update, London 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q *** 09:00 EU/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer gemeinsamen Veranstaltung von EZB, BoE und OFR, Frankfurt *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Stuttgart), Karlsruhe *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis, Gütersloh 09:00 DE/Commerzbank AG, PG Ausblick auf die Zukunft des Baufinanzierungsgeschäftes, Frankfurt *** 10:00 GB/RWE AG, Capital Market Day, London *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Januar *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März 18:45 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Midwest City 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Dallas Committee on Foreign Relations

M I T T W O C H, 29. März 2017 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK in Frankfurt), Amberg *** 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Bad Vilbel 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar *** 08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update, Hannover *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Daimler AG, HV, Berlin *** 10:00 IT/Verbrauchervertrauen März *** 10:00 IT/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor März 10:30 DE/Solarworld AG, BI-PK, Bonn *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Centrum für Europäische Politik (cep), PG zum Thema: "Wie geht Brexit?", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim CDU/CSU-Kongress zum Thema: "Innovationsstandort Deutschland", Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:30 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht-stimmberechtigt im FOMC) beim Boston Economic Club *** 18:50 DE/EZB-Direktor Praet, Rede bei einem Symposium der Havard Law School, Frankfurt 19:15 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Forecasters Club of New York *** - GB/Premierministerin May beantragt offiziellen EU-Austritt, anschließend Rede vor dem Parlament, London

D O N N E R S T A G, 30. März 2017 *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Niestetal 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK in Stuttgart), Dettingen *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 08:00 DE/EZB-Direktor Mersch, Rede bei einem Symposium der Havard Law School, Frankfurt *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März 09:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis, Dreieich 09:30 DE/Singulus Technologies AG, BI-PK, Frankfurt *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK, Friedrichshafen *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März 10:00 DE/bet-at-home.com AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf 10:15 DE/HSH Nordbank AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 10:30 DE/PK zur Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Berlin *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März 10:30 DE/Baywa AG, Telefonkonferenz zum Jahresergebnis, München *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Dividendenstudie 2017, Frankfurt *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 14:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Forum zum Thema: "Die Nullzinspolitik der EZB - notwendig oder gefährlich?", Berlin 17:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC), Washington 17:15 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), New York *** - DE/Stellenindex BA-X März *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März - GB/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz, London

F R E I T A G, 31. März 2017 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) März 07:30 DE/RIB Software AG, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar *** 08:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:45 FR/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar 09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März 10:00 DE/Capital Stage AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 10:30 GB/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan März (2. Umfrage) 16:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Quinnipiac Global Asset Management Education Forum, New York - EU/Ratingüberprüfung für Norwegen (Fitch), Russland (Fitch), Schweiz (Fitch), Malta (S&P), Spanien (S&P), Niederlande (Moody's) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

