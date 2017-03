WOCHENVORSCHAU: Termine bis 03. April 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 03. April:

DIENSTAG, DEN 28. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

00:30 USA: Rede von Fed's Kaplan in Texas

07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: Tele Columbus Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Evotec Jahreszahlen

08:00 GB: Thomas Cook Pre-close Trading Update

11:30 D: Anleihen

Volumen: 4 Mrd EUR

Laufzeit: 2 Jahre

14:00 HU: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/17 (vorläufig)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/17 (vorläufig)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/17

18:45 USA: Rede von Fed's George in Midwest City

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: EnBW Jahreszahlen (10.30 h Pk)

D: Bertelsmann Jahreszahlen

D: RWE Capital Market Day

D: Comdirect Geschäftsbericht 2016

D: Tom Tailor Jahreszahlen (endgültig)

GB: Wolseley Halbjahreszahlen

GB: Carnival Q1-Zahlen

GB: United Utilities Pre-close Trading Update

SONSTIGE TERMINE

09:30 LU: EuGH-Urteil zur Klage des russischen Staatskonzerns Rosneft gegen

Ukraine-Sanktionen

10:30 D: Pk des Bundesverbandes E-Commerce zur Studie "B2B-Onlinehandel in

Deutschland 2016/2017", Düsseldorf

GB: Neue 12-eckige Ein-Pfund-Münze wird in Großbritannien eingeführt

MITTWOCH, DEN 29. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:50 J: Einzelhandelsumsatz 02/17

07:00 D: Grammer AG Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Scout24 Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Stada Jahreszahlen (endgültig)

(9.30 h Pk)

08:00 D: Tui Pre-Close Trading Update

08:45 F: Verbrauchervertrauen 03/17

10:00 D: KfW Bankengruppe Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 D: BSH Hausgeräte Jahres-Pk, München

10:00 D: Daimler Hauptversammlung, Berlin

10:30 D: Solarworld Bilanz-Pk, Bonn

10:30 D: Lechwerke AG (RWE-Tochter) Bilanz-Pk, München

10:30 D: Tesa Jahres-Pk, Norderstedt

11:00 D: Lufthansa Cargo Bilanz-Pk, Frankfurt

11:00 D: BBBank Bilanz-Pk, Karlsruhe

11:00 D: Leifheit Telefon Bilanz-Pk

14:15 CH: Zurich Insurance Group Hauptversammlung, Zürich

15:20 USA: Rede von Fed's Evans in Frankfurt

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

17:30 USA: Rede von Fed's Rosengren in Boston

19:15 USA: Rede von Fed's Williams in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: DIW-Konjunkturbarometer

S: Ericsson Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Berliner Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen beschäftigt

Bundesgerichtshof (BGH)

11:00 D: Eröffnung einer neuen Chemieanlage der Firma CRI Catalyst Leuna GmbH

u.a. mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU)

13:00 GB: Britische Premierministerin Theresa May verkündet offiziell den

Austritt Großbritanniens aus der EU. Mit der Erklärung kommt der

voraussichtlich zweijähriger Prozess des EU-Austritts des Vereinigten

Königreichs in Gang. Die EU will dazu am 29. April eine

Gipfelkonferenz organisieren.

VAE: Gipfeltreffen der Arabischen Liga. Die Monarchen und Staatschefs der

Arabischen Liga kommen in Jordanien zu ihrem jährlichen

Gipfeltreffen zusammen. Zu den Themen gehört voraussichtlich die

Entwicklung im Syrienkrieg.

DONNERSTAG, DEN 30. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

07:00 D: Aareal Bank Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: SMA Solar Jahreszahlen (endgültig)

(10.30 h Pk), Frankfurt/M.

07:30 D: ElringKlinger Jahreszahlen (endgültig(

(9.30 h Pk), Stuttgart

07:30 D: HHLA Jahreszahlen (endgültig) (Pk

9.30 h), Hamburg

08:00 S: Hennes & Mauritz Q1-Zahlen

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 03/17

09:00 E: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig)

09:30 D: Singulus Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 D: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg,

Bayern 03/17

10:00 D: VDMA Auftragseingang 02/17

10:00 D: ZF Friedrichshafen Bilanz-Pk, Friedrichhafen

10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/17

10:30 D: BayWa Bilanz-Pk, München

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/17 (vorläufig)

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 03/17

12:00 PL: Industrieproduktion 02/17

14:00 D: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q4/16 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Rede von Fed's Mester in Chicago

17:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Washington

17:15 USA: Rede von Fed's Williams in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: Biotest Geschäftsbericht 2016

I: Buzzi Unicem Jahreszahlen (endgültig)

D: SLM Solutions Geschäftsbericht 2016

D: QSC Geschäftsbericht 2016

D: Nordex Geschäftsbericht

D: PNE Wind Jahreszahlen

D: HSH Nordbank Jahreszahlen

D: IBU-tec advanced materials AG evtl. Erstnotiz

SONSTIGE TERMINE

09:30 LU: EuGH-Verfahren im Streit um Vertrieb von Luxuskosmetik über Amazon

09:30 LU: EuGH-Verfahren zu gentechnisch verändertem Mais

09:30 LU: EuGH-Urteil im Streit über Verkaufsplattform MeinPaket.de

Es geht um die Frage, ob eine DHL-Anzeige für die Plattform

MeinPaket.de unlautere Werbung war

10:00 D: Die Bundesbank stellt den neuen 50-Euro-Schein vor

Die Bundesbank hatte den neuen Schein bereits Mitte März

vorgestellt, nun wird er auch regional präsentiert

10:30 D: Pk Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung zu ihrer Konjunkturprognose 2017/2018

15.00 h IMK-Forum zum Thema "Die Nullzinspolitik der EZB - notwendig

oder gefährlich?", u.a. mit dem Präsident des Deutschen Instituts

für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher

10:30 D: Gesamtverband der Dt. Versicherungswirtschaft präsentiert Studie zur

Bedeutung der Branche für die Volkswirtschaft, Köln

D: Aufsichtsratssitzung Bombardier Transportation - Protestaktion von

Beschäftigten des Unternehmens aus dem gesamten Bundesgebiet

angekündigt.

FREITAG, DEN 31. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:01 GB: Gfk Verbrauchervertrauen 03/17

01:30 J: Arbeitslosenquote 02/17

01:30 J: Verbraucherpreise 02/17

01:50 J: Industrieproduktion 02/17 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/17

07:30 D: RIB Software Jahreszahlen (endgültig)

08:00 D: Nemetschek Jahreszahlen (endgültig)

08:45 F: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig)

08:45 F: Konsumausgaben 02/17

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 02/17

09:30 D: Wüstenrot & Württembergische Bilanz-Pk, Stuttgart

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 03/17

10:30 GB: BIP Q4/16 (endgültig)

10:30 EU: Rede von EZB's Coeure in Brüssel

11:00 I: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 03/17 (vorab)

11:00 D: B. Braun Melsungen AG Bilanz-Pk, Morschen

13:00 CDN: Blackberry Q4-Zahlen

14:00 PL: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/17

15:45 USA: Chicago PMI 03/17

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

A: Erste Group Bank Geschäftsbericht 2016

D: Compugroup Medical Geschäftsbericht 2016

D: Braas Monier Building Geschäftsbericht 2016

D: Capital Stage Jahreszahlen

EU: S&P Ratingergebnis Malta, Spanien

EU: Moody's Ratingergebnis Niederlande

EU: DBRS Ratingergebnis Frankreich

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Luftfahrtkongress von BDL, BDLI und BDI, mit den Fraktionschefs von

Union und SPD, Volker Kauder und Thomas Oppermann, Berlin

10:00 D: China Day 2017 der Chinesischen Handelskammer e. V. (CHKD) in

Kooperation mit BDI und DIHK

12.45 h Pk zum Amtsantritt des neuen Präsidenten der CHKD und

Vorstellung des aktuellen Geschäftsklimaindex

MONTAG, DEN 03. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:50 JP: BoJ mit Bericht zur Wirtschaftsstimmung (Tankan)

08:30 EU: Rede von EZB-Direktor Coeure bei einer Konferenz in Paris

09:45 I: Einkaufsmanagerindex verarbeitentedes Gewerbe 03/17

09:50 F: Einkaufsmanagerindex verarbeitentedes Gewerbe 03/17 (2. Veröffentlichung)

09:50 D: Einkaufsmanagerindex verarbeitentedes Gewerbe 03/17 (2. Veröffentlichung)

10:00 EU: Einkaufsmanagerindex verarbeitentedes Gewerbe 03/17 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: Einkaufsmanagerindex verarbeitentedes Gewerbe 03/17

11:00 D: Dr. Wolff-Gruppe Jahreszahlen

11:00 EU: Erzeugerpreise 02/17

11:00 EU: Arbeitsmarktdaten 02/17

15:45 EU: EZB-Monatsbericht mit Angaben zu Anleihekaufen 03/17

15:45 EU: EZB mit wöchentlichem Zwischenstand des Anleihekaufprogramms

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitentedes Gewerbe 03/17 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauausgaben 02/17

16:00 USA: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 03/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

EU: Fristende der EU-Kommission für die Entscheidung über die Fusion der Deutschen Börse und der London Stock Exchange

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Chef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte

14:00 D: bbb-Workshop: Internationale Messen - Ins Gespräch und ins Geschäft

CHN: Börse Shanghai gesclossen

F: Fernsehmesse MipTV°

