WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Januar 2017

Technologieaktien: Drei Möglichkeiten, um vom Trend "Digitale Fabrik" zu profitieren!

Die vierte industrielle Revolution ist im vollen Gange und verändert, vom Großteil der Gesellschaft völlig unbemerkt, bereits die Produktionsabläufe in den großen, industriellen Hallen. Wir zeigen Ihnen in der aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins drei Möglichkeiten, wie Sie in den kommenden Monaten und Jahren von dem Zukunftstrend "Digitale Fabrik" profitieren können.