WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Januar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag,

den 24. Januar:

MITTWOCH, DEN 18. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

00:00 USA: Fed's Williams Speaks in Sacramento

07:00 NL: ASML Holding Q4-Zahlen

08:00 D: Verbraucherpreise 12/16 (endgültig)

08:00 GB: Burberry Q3 Trading Update

10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 12/16

11:00 EU: Verbraucherpreise 12/16

13:35 USA: Goldman Sachs Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Q4-Zahlen

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/16

14:30 USA: Realeinkommen 12/16

15:15 USA: Industrieproduktion 12/16

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/16

16:00 USA: NAHB-Index 01/17

16:00 CDN: Bank of Canada Zinsentscheid

17:00 USA: Fed's Kashkari Speaks on Economy in Minneapolis

20:00 USA: Fed Beige Book

21:00 USA: Fed's Yellen Speaks in San Francisco

22:05 USA: Netflix Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: Symrise Capital Markets Day

A: Opec Oil-Report

USA: US Bancorp Q4-Zahlen

USA: Charles Schwab Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: EuGH-Urteil zu Bildröhren-Kartell. Toshiba geht gerichtlich gegen

eine Geldbuße der EU-Kommission wegen Teilnahme an einem Kartell von

Strahlröhren vor.

10:00 D: Pk der Wirtschaftsvereinigung Stahl zur Prognose für 2017, Düsseldorf

15:30 D: Pk Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) zu Report 2017, Berlin

Der DAT-Report gilt seit über 40 Jahren als Standardwerk der

Automobilbranche.

CH: Fortsetzung des Weltwirtschaftsforums (bis 20.01.)

D: 1. Pressetag vor Beginn der Grünen Woche (20.-29.1.), Berlin

D: Deutsch-italienisches Wirtschaftsforum

11:45 h Rede Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)

14:00 h Reden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Italiens

Ministerpräsident Paolo Gentiloni

DONNERSTAG, DEN 19. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

06:45 NL: Ahold Delhaize Q4 Trading Update

07:00 F: Carrefour Q4-Zahlen und Umsatz 2016

07:30 F: Remy Cointreau Q3 Umsatz

08:00 D: Baugenehmigungen 01-11/2016

10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 11/16

11:00 D: Frankfurter Volksbank Bilanz-Pk, Frankfurt

12:30 USA: Bank of New York Mellon Q4-Zahlen

13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/16

14:30 USA: Philly-Fed-Index 01/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

22:00 USA: American Express Q4-Zahlen

22:00 USA: IBM Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Darf eine deutsche Airline den Flugpreis in fremder Währung angeben?

- BGH verhandelt über Klage von Verbraucherschützern, Karlsruhe

10:00 D: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Millionen-Bußgelder des

Bundeskartellamts gegen die Süßwarenbranche. Bahlsen , Griesson-de

Beukelaer und andere Firmen haben vor Gericht Beschwerde gegen die

Bußgelbescheide der Wettbewerbsbehörde eingelegt, Karlsruhe

10:30 D: Pk zu Verbraucherinsolvenzverfahren in Deutschland

des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) e.V. und der

Marianne von Weizsäcker Stiftung e.V., Berlin

13:30 D: Pk Deutsche Bahn zu erster Bilanz der neuen WLAN-Technik in

ICE-Zügen und Ausblick auf kommende Angebote

mit Bahnchef Rüdiger Grube und Bundesverkehrsminister Alexander

Dobrindt (CSU), Berlin

D: Anhörung von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn im

Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages, Berlin

CH: Fortsetzung des Weltwirtschaftsforums (bis 20.01.)

Zu der viertägigen Konferenz unter dem Motto "Responsive and

Responsible Leadership" werden Top-Politiker wie der chinesische

Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie zahlreiche Konzernlenker

erwartet, Davos

FREITAG, DEN 20. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

02:00 USA: Fed's Yellen Speaks at Stanford

03:00 CHN: BIP Q4/16

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/16

08:00 D: Erzeugerpreise 12/16

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 12/16

12:30 USA: General Electric Q4-Zahlen

15:00 B: Verbrauchervertrauen 01/17

15:00 USA: Fed's Harker Speaks in New Jersey on Economic Outlook

19:00 USA: Fed's Williams Speaks at Event at San Francisco Fed

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

EU: Fitch Ratingergebnis Rumänien

EU: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Slowenien, Irland

EU: S&P Ratingergebnis Tschechien, Griechenland

SONSTIGE TERMINE

10:30 D: Das Landgericht Paderborn entscheidet über die Aussagepflicht des

früheren Ex-VW-Chefs Martin Winterkorn als Zeuge, Paderborn

11:00 D: Mündliche Verhandlung im Prozess eines Autobesitzers gegen VW als

Verkäufer im Zuge des VW-Abgasskandals, Braunschweig

D: Beginn Internationale Grüne Woche (bis 29.01.), Berlin

18:00 USA: Donald Trump legt als Nachfolger von Barack Obama den Amtseid

als 45. US-Präsident ab, Washington

MONTAG, DEN 23. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

05:30 J: All Industry Activity Index 11/16

07:00 NL: Philips Lightning Jahreszahlen

07:00 CH: SGS Jahreszahlen

11:00 D: Wincor Nixdorf Hauptversammlung

12:50 USA: Halliburton Q4-Zahlen

14:00 USA: McDonald's Q4-Zahlen

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 01/17 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Pk Boston Consulting Group zum Firmenkundengeschäft von Banken

Vorgestellt wird eine Analyse, die 300 Firmenkundenbanken weltweit

untersucht.

11:00 D: Pk Flughafenverband ADV zu Maßnahmen für einen wettbewerbsfähigen

deutschen Luftverkehr mit dem neuen Präsidenten des

Flughafenverbands, Michael Garvens, Berlin

B: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

DIENSTAG, DEN 24. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

00:30 KR: Samsung Electronics Q4-Zahlen

07:00 D: SAP Jahreszahlen

07:00 NL: Philips Jahreszaheln

08:00 GB: Easyjet Q1-Zahlen

09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 01/17 (1. Veröffentlichung)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 01/17 (1. Veröffentlichung)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 01/17 (1. Veröffentlichung)

10:00 A: Raiffeisen Bank International ao Hauptversammlung

12:00 USA: Dupont Q4-Zahlen

12:40 USA: Johnson & Johnson Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Q4-Zahlen

13:25 USA: Lockheed Martin Q4-Zahlen

13:30 USA: 3M Q4-Zahlen

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17

(1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 12/16

18:00 F: Arbeitslosenzahlen 12/16

22:00 USA: Alcoa Q4-Zahlen

22:30 USA: Texas Instruments Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

CHN: Alibaba Group Q3-Zahlen

USA: Corning Q4-Zahlen

USA: AK Steel Holding Q4-Zahlen

USA: Seagate Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: BGH verhandelt im Streit zwischen Vodafone und der Deutschen Telekom

wegen der Mietkosten für die "letzte Meile" zum

Kunden-Telefonanschluss, Karlsruhe

09:30 D: 24. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 26.01.), Berlin

09:30 LU: EuGH verhandelt über Besetzung des Tui-Aufsichtsrats

09:30 LU: EU-Gericht verhandelt über ein Hausverbot des Europaparlaments für

russische Staatsbürger

10:00 D: Volkswirte des Bankhauses Sal Oppenheim zur

Konjunkturentwicklung 2017, Frankfurt

10:00 D: Auftakt Verhandlung Bundesverfassungsgericht über das

Tarifeinheitsgesetz nach Klagen von Gewerkschaften (bis 25.01.)

10:30 D: Pk Elektroverband ZVEI Jahresauftakt 2017 zu Konjunktur, Frankfurt

EU: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

I: Verfassungsgericht urteilt über italienisches Wahlrecht, Rom

