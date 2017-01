Wachstumsinitiative: Commerzbank will im Firmenkundengeschäft angreifen | Nachricht | finanzen.net

"Wir möchten 10.000 neue Kunden gewinnen, insbesondere in der Umsatzgrößenordnung von 15 bis 100 Millionen Euro", sagte Vorstandsmitglied Michael Reuther der Börsen-Zeitung. Reuther ist seit Oktober für das neue Firmenkundensegment verantwortlich, in dem wesentliche Teile der vormaligen Mittelstandsbank und der früheren Sparte Corporates & Markets zusammengeführt worden sind.

Die Wachstumsinitiative soll nach den Worten Reuthers nicht auf Deutschland beschränkt bleiben. Zwar sei nicht angedacht, großflächig den europäischen Mittelstand zu erschließen. "Aber in ausgewählten Industrien, in denen wir uns sehr gut auskennen, werden wir mit unserer Expertise im Kapitalmarktgeschäft, bei Zins- und Währungsabsicherungen, Exportfinanzierungen oder im Cash Management selektiv auch auf Firmen in der Umsatzgrößenordnung von mindestens 250 Millionen Euro zugehen", führte Reuther aus.

Auf die Frage, ob die Commerzbank im Zuge des Konzernumbaus auf Distanz zum Kapitalmarkt gehe, sagte Reuther, die komplette Abdeckung der Unternehmensfinanzierung vom Kredit über Kapitalmarktfinanzierungen auf der Fremd- und Eigenkapitalseite bis hin zu strukturierten Finanzierungen und Risikoabsicherung bleibe ganz klar ein Kernangebot des Firmenkundengeschäfts seines Hauses.

