Wechsel in der Chefredaktion bei 'auto motor und sport'

STUTTGART (dpa-AFX) - Jens Katemann, Chefredakteur von "auto motor und sport", verlässt Ende März die Motor Presse Stuttgart. Der 42-Jährige wechselt als Kommunikationschef in die Autoindustrie, wie der Verlag am Mittwoch mitteilte. Katemann hat "auto motor und sport" bisher zusammen mit Ralph Alex (53) geleitet. Beide waren gemeinsam auch für die redaktionelle Gesamtleitung aller Autotitel des Verlags verantwortlich. Künftig übernimmt Alex diese Aufgaben allein. Birgit Priemer bleibt in der Chefredaktion von "auto motor und sport" seine Stellvertreterin.

Katemann war 2003 nach dem Studium und Volontariat an der Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten zu "auto motor und sport" gekommen. In die Chefredaktion stieg er im September 2012 gemeinsam mit Ralph Alex auf. Beide lösten den langjährigen Chefredakteur Bernd Ostmann ab. Die verkaufte Auflage (IVW, 4/2016) lag zuletzt bei rund 345 540./ah/DP/stb