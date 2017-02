Weiterer Interessent: Bieterwettstreit treibt STADA-Kurs | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Die Beteiligungsgesellschaft biete rund 3,6 Milliarden Euro, 100 Millionen Euro mehr, als der Finanzinves­tor Cinven bisher zu zahlen bereit ist. STADA selbst nannte keinen Namen.

In der kommenden Woche will der Finanzinvestor Advent ein konkretes Angebot vorlegen. Neben Cinven und Advent gelten die Beteiligungsfirmen Permira, CVC und Bain Capital als weitere Interessenten. Die STADA-Aktien legten am Freitag zeitweise um zwei Prozent auf neue Rekordwerte um 57,70 Euro zu.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Stada, STADA Arzneimittel