Wie geht es weiter mit Snap?: Deswegen wird die Snap-Aktie nicht abstürzen, sagt ein Analyst | Nachricht | finanzen.net

Der triumphale Aufmarsch der Snapchat -Mutter Snap an der Börse wirkte nur kurz nach. Inzwischen musste die Snap -Aktie einige Verluste einstecken und nicht wenige Investoren und auch Analysten senken für das Snap-Papier inzwischen den Daumen. Nicht jedoch der Analyst Shebly Seyrafi von FNB Securities.

Analyst: Der Kurssturz der Snap-Aktie führt nicht ins Bodenlose

Seyrafi glaubt, dass der Snap-Aktie - auch wenn sie nicht mehr ganz so hoch fliegt wie kurz nach ihrem Börsengang - kein Absturz ins Bodenlose bevorsteht. Er glaubt an ein Limit - und schielt dabei vor allem ausgerechnet auf Snapchat-Konkurrent Facebook. Der Social-Media-Gigant hatte Snapchat 2013 kaufen wollen, jedoch erfolglos. Seyrafi glaubt jedoch, dass Facebook nach wie vor Interesse an Snap haben dürfte und bereits in Lauerstellung ist. Fällt der Preis für die Snap-Aktie unter einen gewissen Punkt, könnte Facebook doch noch zuschlagen, so der Analyst.

Seyrafi: Kursziel für die Snap-Aktie bei 23 US-Dollar

In einem Bericht nannte Seyrafi ein Kursziel von 23 US-Dollar für die Snap-Aktie und bewertete das Papier mit "sector perform". Sein Optimismus gründet sich vor allem auf der nach wie vor bestehenden Beliebtheit von Snapchat bei der jungen Generation und den sogenannten "Millennials" - den um die Jahrtausendwende herum geborenen jungen Erwachsenen. Außerdem habe sich Snapchat stets weiterentwickelt und immer wieder neue Features in petto gehabt. Doch selbst, wenn sich das Wachstum von Snap verringern und der Aktienkurs fallen sollte, sieht Seyrafi einen klaren Boden: Wahrscheinlich werde die Aktie nicht tiefer als auf 14 US-Dollar fallen, so der Analyst.

So viel könnte Facebook für Snap zahlen

Die meisten Hoffnungen setzt Seyrafi jedoch auf Facebook. "Einer der wichtigsten Gründe, weshalb die Bären bei Snap nicht die Oberhand gewinnen werden, ist die Tatsache, dass wir glauben, dass Facebook das Unternehmen liebend gerne übernehmen würde. Und Facebook könnte möglicherweise mindestens 20 Milliarden Dollar (das sind 14 Dollar pro Aktie) dafür auf den Tisch legen", so der Analyst. Seyrafi wies in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, dass Facebook schon einmal so tief in die Tasche gegriffen hatte: Für WhatsApp. Für den Messenger-Dienst zahlte Facebook 2014 21 Milliarden US-Dollar.



