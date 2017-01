Russlandsanktionen kosten Deutschland 100.000 Stellen

Heute im Fokus

Liberalen-Chef Verhofstadt will Präsident des EU-Parlaments werden. Berlin noch ohne Antwort für mögliche Trump-Angriffe auf deutsche Firmen. Schlichtung zwischen GDL und Deutscher Bahn beginnt am Mittwoch. Euro gibt etwas nach. T-Mobile US gewinnt im 4. Quartal mehr Kunden. Smartphone-Marktführer Samsung erwartet mehr operativen Gewinn. Huawei will Apple in der Smartphone-Top-Ten schlagen. Verdi warnt vor Privatisierungswelle im öffentlichen Nahverkehr.