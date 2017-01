Wohnungsbau in Deutschland weiter auf Hochtouren

WIESBADEN (AFP)--Der Boom im Wohnungsbau setzt sich fort. Von Januar bis November wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 340.000 Wohnungen genehmigt, das waren 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Eine höhere Zahl an genehmigten Wohnungen habe es zuletzt im Jahr 1999 gegeben.

Am stärksten legte der Neubau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zu. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres wurden den Angaben zufolge 27,4 Prozent mehr solcher Genehmigungen erteilt als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl genehmigter Wohnungen in Zweifamilienhäusern stieg um 13,8 Prozent, bei Einfamilienhäusern um 0,9 Prozent.

Den prozentual stärksten Zuwachs gab es dem Statistischen Bundesamt zufolge bei Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen. Dazu zählen auch Flüchtlingsunterkünfte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es hier einen Anstieg um 125,4 Prozent. Damit wurden von Januar bis November 2016 mehr Wohnungen in Wohnheimen genehmigt als in Zweifamilienhäusern.

Zugleich erreichte die Zahl der Wohnungen, die durch genehmigte Um- und Ausbauten an bestehenden Gebäuden entstehen, in den ersten elf Monaten mit 47.800 den höchsten Wert seit 1998.

