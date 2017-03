Wolf bis 2023 Chef bei Autozulieferer ElringKlinger

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Autozulieferers ElringKlinger hat den Vertrag von Vorstandschef Stefan Wolf bis 2023 verlängert. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Dettingen an der Erms mit. Der 55-Jährige gehört dem Vorstand seit 2005 an und ist seit März 2006 dessen Vorsitzender. Außerdem wurde der Vertrag von Produktionsvorstand Theo Becker um fünf Jahre verlängert. Klaus Eberhardt, der frühere Chef von Rheinmetall soll als Aufsichtsratschef Walter Lechler ablösen, der aus Altersgründen das Gremium mit Ablauf der Hauptversammlung im Mai verlässt. Den frei werdenden Sitz soll Andreas Kraut einnehmen. Er ist Chef und Miteigentümer des schwäbischen Waagenhersteller Bizerba./ols/DP/jha