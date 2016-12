Worthington schüttet 196. Quartalsdividende in Folge aus

-Anzeige-

Der amerikanische Industriekonzern Worthington Industries (ISIN: US9818111026, NYSE: WOR) schüttet seinen Aktionären am Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 US-Dollar aus (Record day war der 15. Dezember 2016).Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,80 US-Dollar. Es ist die 196. Quartalsdividende in Folge, die der Konzern seit dem Börsengang 1968 ausbezahlt. Beim aktuellen Börsenkurs von 48,52 US-Dollar (Stand: 28. Dezember 2016) beträgt die derzeitige Dividendenrendite 1,65 Prozent.Worthington Industries, mit Firmensitz in Columbus in Ohio, wurde 1955 von John H. McConnell gegründet. Heute ist das Unternehmen der drittgrößte Verarbeiter von gewalztem Stahl in den Vereinigten Staaten und erreichte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 ein Umsatzvolumen von 735,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 758,1 Mio. US-Dollar). Der Gewinn betrug 65,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 32 Mio. US-Dollar). Im Fiskaljahr 2016 betrug der Umsatz 2,8 Mrd. US-Dollar (2015: 3,4 Mrd. US-Dollar). Es werden in 80 Fabriken in 11 Ländern 10.000 Mitarbeiter beschäftigt.Die Aktie des Konzerns verzeichnet an der Wall Street seit Jahresbeginn ein Kursplus von 60,98 Prozent und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 3,08 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Dezember 2016).Redaktion MyDividends.de