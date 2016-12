XETRA-SCHLUSS/Am vorletzten Börsentag geht nichts mehr

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Am vorletzten Börsentag des Jahres haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt leicht nachgegeben. Ohne nennenswerte Impulse und Umsätze schloss der Dax 0,2 Prozent niedriger bei 11.451 Punkten. Am jüngsten Seitwärtstrend hat sich damit nichts geändert: Seit Dienstag vergangener Woche pendelt der DAX in einer engen Spanne zwischen 11.400 und dem Jahreshoch von 11.482 Punkten.

Verkauft wurden vor allem die Aktien von Banken und Automobilherstellern. Commerzbank verloren 1,8 Prozent und Deutsche Bank 2,3 Prozent. Seit Jahresbeginn haben beide Titel mehr als 20 Prozent eingebüßt. Im Automobilsektor reichten die Verluste von 0,7 Prozent bei Daimler über 1,5 Prozent bei BMW bis zu 2,3 Prozent bei VW. Auch für die Aktien aus der PS-Branche war das Börsenjahr 2016 ein verlorenes Jahr.

Hier und da Gewinnmitnahmen Daneben waren Gewinnmitnahmen bei gut gelaufenen Aktien zu beobachten. Im MDAX der 50 größten deutschen Nebenwerte waren Covestro mit einem Abschlag von 3,3 Prozent der größte Verlierer. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des Chemiekonzerns mehr als verdoppelt. Nicht zuletzt wegen der hohen Bewertung der Aktie hat die DZ Bank die Empfehlung von "Halten" auf "Verkaufen" gesenkt.

Zudem senkte die DZ Bank die Metro-Aktie von "Kaufen" auf "Halten". Auch hier lautete die Begründung auf eine zuletzt kräftig gestiegene Bewertung der Aktie am Markt. Der Kurs schloss jedoch kaum verändert.

LANXESS dürfte in den USA grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme von Chemtura erhalten. Das sagte der Lanxess-Chef Matthias Zachert der Rheinischen Post. Der Lanxess-Kurs gab jedoch um 0,9 Prozent nach. Händler verwiesen auch hier auf Gewinnmitnahmen nach dem 50-prozentigen Kursanstieg in diesem Jahr.

Kursgewinne strichen Anleger auch bei MediGene ein, die Aktie des Biotech-Unternehmens gab um 5 Prozent nach. Sie ist allein im Dezember um fast 50 Prozent nach oben geschnellt.

Papiere des Ziegelherstellers Braas Monier schlossen 2,5 Prozent oder 0,64 Euro niedriger. Der Kursverlust war jedoch gänzlich dem Dividendenabschlag von 0,64 Euro je Aktie geschuldet.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 45,1 (Vortag: 47,0) Millionen Aktien im Wert von rund 1,59 (Vortag: 1,64) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner, 17 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.451,05 -0,21% +6,59% DAX-Future 11.440,00 -0,27% +5,59% XDAX 11.436,90 -0,05% +6,88% MDAX 22.146,98 -0,04% +6,61% TecDAX 1.813,09 +0,09% -0,96% SDAX 9.504,52 -0,17% +4,46% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,55 33

December 29, 2016

