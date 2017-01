XETRA-SCHLUSS/DAX steigt trotz Zurückhaltung vor Trump-Amtsantritt

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Trotz der Gewinne war im Handel von Zurückhaltung vor dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Freitag die Rede. Zuletzt war angesichts der Aussagen zu Schutzzöllen Ernüchterung über den künftigen US-Präsidenten eingekehrt. Der Dax gewann 0,5 Prozent auf 11.599 Punkte. Mit einem Ausbruch des DAX aus seiner Seitwärtsspanne zwischen gut 11.400 Punkten und knapp 11.700 Punkten rechnen Händler erst einmal nicht.

Zunächst richten sich die Blicke der Anleger aber auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Angesichts zuletzt gestiegener Inflationserwartungen könnte sich EZB-Präsident Mario Draghi im Rahmen der Pressekonferenz auch Fragen über eine Drosselung des Wertpapierkaufprogramms ausgesetzt sehen. Bank of America-Merrill Lynch geht davon aus, dass Draghi auf die weiterhin niedrigen Kernraten verweisen und weitestgehend an den im Dezember geäußerten Einschätzungen festhalten werde.

Etihad will nicht bei Lufthansa einsteigen Lufthansa gaben 0,9 Prozent nach. Etihad hat Spekulationen über einen Einstieg bei der Deutschen Lufthansa eine Absage erteilt. Etihad-CEO James Hogan sagte, sein Unternehmen würde die Verbindung zu Deutschlands größter Airline gerne ausweiten, strebe aber keine Kapitalbeteiligung an. Am Vortag hatten Medienberichte, die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi erwäge den Kauf von 30 bis 40 Prozent der Lufthansa-Anteile, die Aktie beflügelt.

adidas stiegen 3 Prozent und waren damit DAX-Gewinner. Im Handel war von einer Fortsetzung der technischen Erholung der Aktie die Rede. Das Sentiment wurde zudem von Aussagen von CEO Kasper Rorsted in Davos gestützt: Nach Einschätzung Rorsteds stellt US-Präsident Trump keine Gefahr für das Adidas-Wachstum in den USA dar. Auch wenn die Aussagen nicht überzubewerten waren, so stützten sie doch leicht die Stimmung für das Papier.

Trump dürfte Monsanto-Übernahme durch Bayer zustimmen Für die Bayer-Aktie ging es 1,5 Prozent nach oben. Kepler wertet es als positives Signal, dass die Trump-Administration den US-Stellenplänen von Bayer im Zuge der Monsanto-Übernahme offenkundig zugestimmt hat. Demzufolge sollen bei Monsanto keine Stellen entfallen und nach der Integration sogar einige Tausend weitere Jobs entstehen. Dies deute darauf hin, dass der Zusammenschluss von den USA akzeptiert werden dürfte.

Im SDAX fielen SAF-Holland um 3,3 Prozent. Der Lkw-Zulieferer strukturiert das Nordamerika-Geschäft um, dadurch entstehen Kosten von bis zu 10 Millionen Dollar. Equinet senkte die Aktie daraufhin auf "Accumulate" von "Buy". Das Haus rechnet ab 2018 mit positiven Effekten aus der Restrukturierung. Gerresheimer Glas wiederum stiegen gleich um 6,6 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Titel auf die Kaufliste genommen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,1 (Vortag: 87,0) Millionen Aktien im Wert von rund 2,72 (Vortag: 3,01) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.599,39 +0,51% +1,03% DAX-Future 11.593,00 +0,31% +1,29% XDAX 11.592,81 +0,39% +1,27% MDAX 22.631,05 +0,69% +1,99% TecDAX 1.838,47 +0,14% +1,48% SDAX 9.709,90 +0,02% +2,00% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,21% -68 === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

January 18, 2017

