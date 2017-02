XETRA-SCHLUSS/Fester Euro sorgt für Gegenwind

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dax schloss am Donnerstag im Minus. Der Gegenwind kam dabei vom Euro, der gegenüber dem Dollar deutlicher an Wert zugelegt hat. Dies ist für die deutsche Wirtschaft, die stark vom Export abhängig ist, belastend. Zudem fehlte die Unterstützung von der Wall Street. Nachdem dort die Indizes an den vergangenen Tagen eine Rekordserie hingelegt hatten, tendieren nun Dow Jones & Co im Minus. Der DAX schloss 0,3 Prozent leichter bei 11.757 Punkten.

Die Devisenexperten der UBS erwarten den Euro gegenüber dem Dollar mittelfristig fester. Die günstige Bewertung und eine Wachstums-Synchronisierung des Euro- und des Dollarraums dürften der Gemeinschaftswährung mittelfristig Auftrieb verleihen. Ende 2017 sieht die UBS den Euro bei 1,13 Dollar. Auf längere Sicht dürfte der Euro in Richtung des fairen Wertes bei 1,25 Dollar zulegen.

Lufthansa der DAX-Gewinner Die Aktie der Lufthansa stellte mit einem Plus von 2,2 Prozent den Gewinner im DAX. Dabei profitierte die Aktie von den sehr guten Zahlen des Wettbewerbers Air France-KLM. Zudem half die Einigung mit den Piloten vom Vortag dem Sentiment. Zu erkennen war auch, dass Anleger in eher defensive Werte wie Merck und Henkel umschichteten. Gewinne wurden dagegen bei den Banken mitgenommen, so schlossen Commerzbank 2,5 Prozent leichter, für die Aktie der Deutschen Bank ging es um 2,0 Prozent nach unten.

Daneben lieferte die Berichtssaison Impulse. Die Deutsche Börse hat 2016 etwas mehr eingenommen als erwartet, der Kurs legte 0,8 Prozent zu. Allerdings ruht der Fokus auf der geplanten Fusion mit der London Stock Exchange. Der Spezialversandhändler TAKKT hat 2016 seine Jahresziele leicht übertroffen und unter dem Strich mehr verdient als im Jahr zuvor, für die Aktie ging es in Folge um 3,7 Prozent nach oben. Bei den deutschen Nebenwerten schlossen Fuchs Petrolub nach Zahlen kaum verändert.

Für die Aktie von HUGO BOSS ging es um 6,6 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf einen Bericht im Manager Magazin verwiesen, wonach der belgische Finanzinvestor Albert Frere rund 3 Prozent an dem deutschen Modehersteller halten soll. Zudem heißt es in dem Artikel, dass er Interesse an weiteren Zukäufen habe.

Deutsche Rohstoff AG überrascht mit später Gewinnwarnung Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG stand unter Druck, der Kurs verlor 10,1 Prozent. Der Jahresüberschuss wird "leicht unterhalb des Vorjahresergebnisses von 0,5 Millionen Euro" erwartet. Bislang hatte das Unternehmen einen Überschuss von 8 bis 10 Millionen Euro prognostiziert. An der Börse bemängelten Marktteilnehmer, dass die Gewinnwarnung erst Mitte Februar komme, und damit sehr spät.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,2 (Vortag: 88,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,78 (Vortag: 2,97) Milliarden Euro. Es gab 11 Kursgewinner, 19 -verlierer und 0 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.757,24 -0,31% +2,41% DAX-Future 11.758,00 -0,33% +2,73% XDAX 11.762,12 -0,34% +2,75% MDAX 23.297,52 -0,09% +5,00% TecDAX 1.890,62 +0,04% +4,35% SDAX 10.067,83 +0,59% +5,76% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,83 44 === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2017 11:55 ET (16:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 55 AM EST 02-16-17