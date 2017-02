XETRA-SCHLUSS/Gute Stimmung hält an - SDAX über 10.000 Punkte

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit kleineren Gewinnen aus dem Handel gegangen. Bessere US-Einzelhandelsumsätze wie auch ein über den Erwartungen liegender Empire-State-Index wurden positiv gewertet, schürten aber zugleich die US-Zinsfantasien noch zusätzlich, was für eine gewisse Zurückhaltung sorgte. Der Dax gewann 0,2 Prozent auf 11.794 Punkte. Der SDAX legte 0,3 Prozent auf 10.008 zu und schloss damit erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 10.000 Punkten.

US-Zinsspekulationen wurden zudem durch steigende Verbraucherpreise im Januar und Auftritte von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des Senats und des Repräsentantenhauses am Dienstag und Mittwoch geschürt. Yellen schätzt die Lage der US-Wirtschaft positiv ein, sie bekräftigte die Bereitschaft der Fed, die Zinsen weiter anzuheben.

Nach Einschätzung von Yellen ist die Fed kurz davor, ihre Ziele zu erreichen. Mehr Wachstum sei wünschenswert, die Fed müsse aber auch die Preisstabilität sichern. An den Finanzmärkten wird eine Zinserhöhung im März in der Zwischenzeit mit rund 40 Prozent eingepreist.

Einigung im Tarifstreit bei Lufthansa kommt gut an Die Aussicht auf steigende Marktzinsen stützte Bankenwerte: Commerzbank gewannen 2,1 Prozent und Deutsche Bank 2,5 Prozent. Nach einer erfolgreichen Schlichtung im festgefahrenen Vergütungstarifstreit zwischen der Deutschen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ging es für die Lufthansa-Aktie um 1,7 Prozent nach oben. "Hauptsache, keine Streiks", sagte ein Händler. Damit sei ein wesentlicher Risikofaktor für die Aktie weg. Allerdings sei die Einigung nicht billig.

Mit 4,7 Prozent fiel das Minus bei Gerresheimer hoch aus. Dabei wurden die Geschäftszahlen als ordentlich beschrieben. Laut Berenberg fielen die Umsätze zwar etwas schwächlich aus, dafür verweisen die Analysten aber auf die exzellente Margen-Entwicklung. Dazu habe vor allem die Plastik-Sparte beigetragen. Den Ausblick auf das laufende Jahr beschreibt Berenberg als beruhigend. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede.

Für Elmos ging es nach Zahlen gleich um 12,3 Prozent nach oben. Hauck & Aufhäuser (H&A) bezeichnete die Ergebnisse als sehr gut. Das Unternehmen habe zudem eine solide Prognose für 2017 abgegeben, die höhere Konsenserwartungen nach sich ziehen dürfte. Daneben gaben Kontron und S&T bekannt, den Kleincomputerhersteller mit der deutschen Tochter der Österreicher zu fusionieren. Im Handel war von einer "Win-Win-Situation" die Rede. Kontron stiegen 5,9 Prozent und S&T 4,3 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 88,8 (Vortag: 72,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,97 (Vortag: 2,51) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner, 11 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.793,93 +0,19% +2,73% DAX-Future 11.773,00 +0,02% +2,87% XDAX 11.776,66 -0,17% +2,88% MDAX 23.319,11 +0,14% +5,09% TecDAX 1.889,91 +0,46% +4,32% SDAX 10.008,33 +0,33% +5,14% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,44 -6 === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

February 15, 2017 11:54 ET (16:54 GMT)

