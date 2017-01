XETRA-SCHLUSS/Kursfeuerwerk - MDAX und SDAX auf Rekordhoch

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Besser hätte das Jahr für den deutschen Aktienmarkt kaum beginnen können. Nachdem der Dax im Vorjahr noch am ersten Handelstag des Jahres abgestürzt war, schloss er am Montag mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 11.598 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit Sommer 2015. Für einen Paukenschlag sorgte die zweite Reihe, dort schossen MDAX wie SDAX auf Rekordhoch. Den Wermutstropfen lieferten allenfalls die dünnen Umsätze. Dies lag vor allem daran, dass viele Börsen wie London, Zürich und New York noch feierten und nicht handelten. Sollten die Marktteilnehmer dieser Handelsplätze am Dienstag zurückkehren, könnten sie die höheren Kurse für Verkäufe nutzen.

Eon und RWE freundlich ins neue Jahr Unter den Einzelwerten sprangen EON und RWE ins Auge. Positiv werteten Händler Aussagen der Unternehmenschefs zur Finanzierung des Atomausstiegs. Laut Johannes Teyssen von Eon benötigt der Stromkonzern dafür keine große Kapitalerhöhung mehr. Und RWE-Chef Rolf Martin Schmitz sagte der "Welt", der Versorger könne die 6,8 Milliarden Euro für den Atomfonds Mitte 2017 "auf einen Schlag" stemmen. RWE stiegen um 2,3 Prozent und Eon um 1,8 Prozent. Europaweit gehörten erneut die Bankenwerte zu den Gewinnern, im DAX legte die Aktie der Commerzbank um 3,5 Prozent zu.

Anleger lieben den deutschen Mittelstand Schon seit Jahren gehören MDAX und SDAX zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt. Während der DAX unter der jahrelangen Schwäche der Versorgertitel nach dem Atomausstieg und schwachen Bankenwerten nach der entsprechenden Branchenkrise litt, starteten die beiden Nebenwerteindizes durch. Dabei erhöhten sich sowohl Marktkapitalisierung als auch Handelbarkeit der Aktien von Jahr zu Jahr, wodurch die sogenannten Small-Caps immer attraktiver für internationale Investoren wurden.

Der MDAX legte am ersten Handelstag des Jahres um 1 Prozent auf 22.405 Punkte zu. Der SDAX stieg 1,2 Prozent auf 9.638 Zähler und handelte deutlich über dem alten Hoch vom 10. August des Vorjahres. Aber es gab auch Verlierer. Nachdem die Börse am Freitag bereits den Handel für das Jahr 2016 beendet hatte, senkte der Inkubator German Startups Group den Ausblick für 2016. Die Aktie stürzte am Montag um knapp 10 Prozent ab.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei DAX-Werten rund 48,8 (Vortag: 43,0) Millionen Aktien im Wert von rund 1,79 (Vortag: 1,70) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte verbuchten Aufschläge.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.598,33 +1,02% +1,02% DAX-Future 11.596,00 +1,14% +1,32% XDAX 11.593,18 +1,29% +1,27% MDAX 22.405,19 +0,97% +0,97% TecDAX 1.840,57 +1,59% +1,59% SDAX 9.638,21 +1,25% +1,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,48% +34 === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

January 02, 2017

