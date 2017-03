XETRA-SCHLUSS: Nur RWE reißen den DAX aus der Lethargie

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Übernahmespekulationen in der Versorgerbranche haben am Dienstag den deutschen Aktienmarkt gestützt. Während der Dax vor der für Mittwoch erwarteten US-Leitzinserhöhung über weite Strecken auf der Stelle trat und zum Schluss geringfügig um einen Punkt auf 11.989 Punkte nachgab, schnellten RWE um 6,5 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf Berichte, nach denen der französische Versorger Engie die RWE-Tochter innogy übernehmen will. Diese gewannen 4,3 Prozent.

Analysten würden den Innogy-Kauf zumindest aus Sicht von Engie begrüßen. "Die Innogy-Geschäfte würden klar zu Engies neuer Strategie passen", kommentierten die Analysten von Bryan Garnier. Weil die Konsolidierungsfantasie bereits auf den Sektor überschwappte, zogen EON um 0,4 Prozent an und die Aktien der Eon-Tochter Uniper um 2,7 Prozent.

Höhenflug bei adidas zu Ende

Schwächster DAX-Wert waren dagegen Adidas, die mit einem Minus von 2,4 Prozent ihren Höhenflug zumindest vorerst beendeten. "Nach der Hochnahme der Prognosen vor einigen Wochen fehlen nun die Impulse", so ein Händler. Von einer Kapitalmarktveranstaltung seien jedenfalls keine zusätzlichen Kurstreiber mehr gekommen, fügte er an. Die Aktie war in den vergangenen Wochen der große Star im DAX. Auch VW sowie die beiden DAX-Bankenwerte verloren an Boden. Dagegen zogen defensive Werte wie Merck KGaA und Linde deutlich an, aber auch Infineon.

Enttäuschende Gewinn- oder Margenprognosen drückten in der zweiten Reihe auf WACKER CHEMIE und Symrise. Sehr positiv werteten Händler dagegen den erhöhten Ausblick bei Patrizia Immobilien. Patrizia erwartet nun für 2017 einen operativen Gewinn von 60 bis 75 Millionen Euro, zuvor war man nur von "über 55 Millionen Euro" ausgegangen. Für die Patrizia-Aktie ging es um 1,7 Prozent nach oben.

TecDAX nähert sich 2.000er Marke

Im TecDax gewannen STRATEC Biomedical 8,6 Prozent. Die Erholung vollziehe sich rascher als erwartet, hieß es zu neuen Geschäftszahlen. Der TecDAX stieg auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Technologieblase nach der Jahrtausendwende. Zeitweise stand er nur noch knapp ein Prozent unter der Marke von 2.000 Punkten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 108,2 (Vortag: 77,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,47 (Vortag: 2,79) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner, 13 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.988,79 -0,01% +4,42% DAX-Future 11.989,00 -0,06% +4,75% XDAX 11.989,53 -0,14% +4,74% MDAX 23.427,38 +0,03% +5,58% TecDAX 1.978,33 +0,21% +9,20% SDAX 9.986,89 -0,15% +4,91% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,56% +49 === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

