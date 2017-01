XETRA-SCHLUSS/VW optimistisch - Lufthansa und FMC schwach

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ging es am Montag ein paar Punkte nach unten. Einen Belastungsfaktor lieferten Fresenius Medical Care (FMC) mit einem nun ungewisseren US-Geschäft und Lufthansa mit einem nicht überzeugenden Ausblick. VW profitierte dagegen von der Hoffnung, dass es Dieselgate bereits bald mit einem Vergleich in den USA hinter sich lassen könnte. Auch die Analysten sind aus den Ferien zurück und hatten einige Umstufungen parat. Nach einem interessanten Handelstag schloss der Dax 0,3 Prozent tiefer bei 11.564 Punkten.

Warnung von Dialysekonzern FMC verunsichert Neue Vorschriften im US-Gesundheitswesen könnten für FMC "erhebliche" Einbußen bringen. Die neue Verordnung würde das Ende der Beitragsunterstützung zur Krankenversicherung bestimmter Dialyse-Patienten bedeuten. Die Analysten von Warburg fassen die möglichen Auswirkungen in Zahlen. Im schlimmsten Fall könne die Verordnung das EBIT von FMC in diesem Jahr um bis zu 100 Millionen US-Dollar belasten. Das entspreche 3,4 Prozent des für 2017 geschätzten EBIT. FMC schloss 6,9 Prozent leichter bei 75,11 Euro, die Aktie des Mutterkonzerns Fresenius gab um 3,3 Prozent nach.

Als "enttäuschend" bezeichnete Jack Diskin vom irischen Broker Goodbody die Aussagen der Lufthansa zum Geschäftsjahr 2017. Fasse man die verschiedenen Prognosen der Lufthansa zu Umsatz, Auslastung und Treibstoffkosten zusammen, so errechne sich daraus ein Gewinn, der um 7 Prozent unter dem aktuellen Marktkonsens liege. Die Aktie verlor 5,8 Prozent.

VW steigen - Einigung im Abgasskandal in Sicht VW stiegen dagegen um 4,9 Prozent, gestützt von der Aussicht auf eine baldige Einigung im Abgasskandal in den USA. VW-Markenchef Herbert Diess sagte im Vorfeld der Autoshow am Sonntagabend in Detroit, "wir können zur Zeitschiene zwar keinen Kommentar abgeben, doch wir hoffen, dass es so schnell wie möglich passiert".

Die 2016er Zahlen von Continental lieferten keine große Überraschung, vielmehr verbesserten beiden Sparten Automotive und Rubber im vierten Quartal ihre Margen. Die Analysten von S&P Global erwarten makroökonomisch und geopolitisch schwierigen Zeiten, die sich 2017 auf das Geschäft auswirken dürfte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,0 (Vortag: 69,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,28 (Vortag: 2,48) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner, 18 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.563,99 -0,30% +0,72% DAX-Future 11.552,00 -0,34% +0,93% XDAX 11.554,51 -0,45% +0,94% MDAX 22.193,92 -0,28% +0,02% TecDAX 1.846,95 +0,44% +1,94% SDAX 9.596,24 -0,23% +0,81% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,19 37 === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

