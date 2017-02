XETRA-SCHLUSS/Zurückhaltung vor Trump-Rede

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurückhaltend gezeigt. Überwiegend gute Wirtschaftsdaten aus den USA wurden ignoriert. "Alle Augen scheinen auf Trumps erste Rede vor dem Kongress gerichtet zu sein", sagte Emily Nicol von Daiwa Capital Markets. Sollte Trump die Märkte enttäuschen, sei die Gefahr einer Korrektur groß, hieß es im Handel.

Der Dax schaffte ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 11.834 Punkte. Kräftiger nach oben ging es für Wehrtechnikaktien. Trump hatte bereits wissen lassen, dass die Verteidigungsausgaben kräftig steigen sollen - die Rede war von rund 54 Milliarden Dollar zusätzlich. Dies stützte den Sektor europaweit. Im MDAX legten die Papiere von Rheinmetall um 1,1 Prozent zu, MTU Aero schafften ein Plus von 1,7 Prozent.

Bei Salzgitter enttäuscht die Margen-Prognose Unter Druck standen die Aktien von Salzgitter, sie büßten 2,3 Prozent ein. Der Flachstahl- und Röhrenhersteller hatte mit der Prognose für die Gewinnmarge im laufenden Jahr enttäuscht, wie Händler sagten. Das ließ auch thyssenkrupp um 0,6 Prozent nachgeben. Nach als insgesamt gut befundenen Geschäftszahlen ging es für HOCHTIEF um 0,5 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf die deutlich bessere Dividende verwiesen.

K+S gewannen 1,4 Prozent nach günstigen Branchenaussagen des Mitbewerbers Potash. Nach den Kursverlusten des Vortages in Reaktion auf das wahrscheinliche Scheitern der Fusion mit der Londoner Börse gewannen Deutsche Börse 0,2 Prozent. Nach Einschätzung der Analysten von Oddo Seydler kann die Börse auch ohne eine Fusion mit der LSE gut leben.

Trotz einer Abstufung durch die Citigroup stiegen Nordex um 6 Prozent. Die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen war zuletzt im Zuge einer Umsatzwarnung eingebrochen. Eine Abstufung auf "Underperform" durch den Broker Jefferies drückte Rhön-Klinikum um 1 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,2 (Vortag: 64,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,87 (Vortag: 2,42) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner, zwölf -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.834,41 +0,10% +3,08% DAX-Future 11.840,50 +0,11% +3,46% XDAX 11.841,76 -0,07% +3,45% MDAX 23.365,52 +0,01% +5,30% TecDAX 1.904,49 +0,41% +5,12% SDAX 10.028,67 +0,65% +5,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,10% +18 === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

February 28, 2017

