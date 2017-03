Xarelto auch in niedrigerer Dosierung wirksam

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat mit seinem Gerinnungshemmer Xarelto einen weiteren Studienerfolg erzielt. Der Wirkstoff Rivaroxaban zeigte in einer niedrigeren Dosierung einen besseren Schutz vor wiederkehrenden venösen Thromboembolien im Vergleich zu Aspirin , wie Bayer mitteilte.

Die auf dem ACC-Kongress vorgestellten Daten zeigten dabei, dass Xarelto in Dosierungen von 10 mg einmal täglich und 20 mg einmal täglich die Rate an wiederkehrenden venösen Thromboembolien signifikant senkte, im Vergleich zu 100 mg Aspirin einmal täglich. Die bereits zugelassene Dosierung von 20 mg senkte das Risiko um 66 Prozent; die Behandlung mit 10 mg sogar um 74 Prozent. Für beide wurden vergleichbare und niedrigere Raten an schweren Blutungen dokumentiert.

Die Studienergebnisse wurden Bayer zufolge bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht; Anträge bei weiteren Behörden sollen im ersten Halbjahr erfolgen.

Der Blutverdünner Xarelto ist bereits in sieben Indikationen zugelassen und das umsatzstärkste Medikament von Bayer, mit Erlösen von knapp 3 Milliarden Euro 2016.

Kontakt zum Autor: natali.schwab@wsj.com

DJG/nas/bam

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2017 08:00 ET (12:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 00 AM EDT 03-18-17