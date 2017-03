Zeitungsbericht: E.ON machte 2016 wohl mehr als 12,4 Mrd Euro Verlust | Nachricht | finanzen.net

Der Fehlbetrag liege über den von den Analysten der Deutschen Bank zuletzt geschätzten 12,4 Milliarden Euro, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch auf seiner Internetseite unter Berufung auf das Konzernumfeld. E.ON lehnte eine Stellungnahme ab. Der Konzern will seine Bilanz am 15. März vorlegen.

Ein zweistelliger Milliardenverlust wäre nicht völlig überraschend. Nach neun Monaten lag der Fehlbetrag bereits bei 9,3 Milliarden. Der bisherige Minusrekord eines börsennotierten deutschen Versorgers lag bei sieben Milliarden Euro - dem Ergebnis von E.ON 2015. Die erneuten Verluste liegen vor allem an milliardenschweren Abschreibungen auf die abgespaltenen Kraftwerksgeschäfte der früheren Tochter Uniper, der wie der gesamten Branche die stark gefallenen Strom-Großhandelspreise zu schaffen machen. Der Konkurrent RWE fuhr 2016 einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro ein.

Frankfurt (Reuters)

