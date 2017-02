Zukunft Europas: EU-Abgeordneter Brok fordert Vorreiterrolle von vier Ländern

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über die Zukunft Europas hat der EU-Abgeordnete Elmar Brok eine Vorreiterrolle von vier Ländern gefordert. "Zum künftigen Kern Europas sollten auf jeden Fall Deutschland, Frankreich und möglichst auch Italien und Polen zählen", sagte der CDU-Politiker der "Welt" (Mittwoch). Er sprach sich wie bereits EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker für ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten aus.

"Wenn eine Koalition der Willigen bei bestimmten Themen voranschreitet, sollte sie die bestehenden Institutionen nutzen, also keine neue Verwaltung aufbauen, und offen für alle anderen sein und damit keine neuen Mauern bauen", sagte er. Ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten sollte sich "im Rahmen der bestehenden EU-Verträge bewegen". Je nach Thema könnten die Staaten unterschiedliche Koalitionen bilden. Er glaube nicht, dass es immer dieselben Staaten seien. In Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik würden es andere Länder sein als etwa im Bereich der Steuerpolitik.

Juncker stellt am Mittwoch ein Grundsatzpapier zur Zukunft Europas vor. Er will die Ideen bei einer Rede vor dem Europaparlament in Brüssel präsentieren. Das Papier soll der Vorbereitung des Gipfeltreffens am 25. März in Rom dienen und verschiedene "Optionen" zur Zukunft der Staatengemeinschaft aufzeigen.

Seit die britischen Wähler im vergangenen Sommer mehrheitlich für den EU-Austritt gestimmt haben, überdenken die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten grundsätzlich die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Ende März treffen sie sich in Rom, um die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) vor 60 Jahren in der italienischen Hauptstadt zu feiern./hme/DP/zb