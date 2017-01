Zusammenschluß gewünscht: Tata und Trump: Hiesinger spricht Klartext | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Während vor dem Versammlungsort Mitarbeiter der Stahlsparte protestierten, bekräftigte Hiesinger seinen Willen zur Konsolidierung der europäischen Stahl­industrie und zu einem Zusammenschluss mit Tata: "Auch wir wünschen uns eine zügige Lösung, aber es muss eine gute Lösung sein." So müsse Tata Steel vor allem ein tragfähiges Konzept für seine milliardenschweren Pensionsverpflichtungen in Großbritannien finden. Diese Verpflichtungen gelten als Haupthindernis für die Fusion und als Grund, dass sich die Gespräche seit Monaten in die Länge ziehen.

Die Schwerindustrie leidet seit Jahren unter Überkapazitäten, Preisdruck und Klimaschutzauflagen. Hiesinger bekräftigte, dass er auch ohne Fusion die Stahlsparte neu aufstellen werde. "Sparprogramme verschaffen uns nur kurzfristig eine Atempause."Ungewöhnlich deutlich hat Hiesinger vor Belastungen für deutsche Firmen durch die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump gewarnt. Dessen Äußerungen stellten eine völlig neue Art im Umgang mit Unternehmen dar. Für die deutsche Industrie seien sie deshalb ein Risiko, sagte er dem "Handelsblatt". Bislang hätten die USA als Vorreiter für freien Handel gestanden, jetzt sorgten sie für Unsicherheit.Wie stark Thyssenkrupp von geplanten Einfuhrzöllen für Waren aus Mexiko in die USA betroffen sein könnte, sei derzeit noch nicht absehbar, meinte der Vorstandschef. Der Konzern baut in Mexiko derzeit drei Werke, fünf sind in Betrieb.Auch Siemens -Chef Joe Kaeser hatte zuletzt mit Blick auf die USA vor "Populismus und Protektionismus" gewarnt. Sie engten den Blick ein, förderten Intoleranz und "behindern Welthandel und Zusammenarbeit".

