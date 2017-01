Zwei Tote aus Bayern bei Anschlag in Istanbul

LANDSBERG AM LECH (AFP)--Bei dem Anschlag auf eine Discothek in Istanbul sind auch zwei Menschen aus Bayern getötet worden. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Landsberg am Lech vom Montag handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Landsberg und einen etwa drei Jahre jüngeren Mann aus dem nahen Kaufering. Unter den 39 Toten des Anschlags in der Silvesternacht sind zahlreiche Ausländer, die türkische Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

