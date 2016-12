Zwei mutmaßliche Dschihadisten in Spanien wegen "Terrorverherrlichung" gefasst

Wegen "Terrorverherrlichung" sind in Spanien zwei mutmaßliche Dschihadisten festgenommen worden. Bei Razzien im Zusammenhang mit den Festnahmen wurden Munition und Waffenmagazine beschlagnahmt, wie die spanischen Behörden am Mittwoch mitteilten. Die Nachrichtenagentur Europa Press meldete, die Magazine seien geeignet für Sturmgewehre wie etwa Kalaschnikows. Eine Polizeisprecherin konnte dies auf Anfrage von AFP zunächst nicht bestätigen.

Dem spanischen Innenministerium zufolge handelt es sich bei den beiden in Madrid Festgenommenen um Spanier. Nach Angaben der Behörden wurden in Spanien seit 2015 fast 180 mutmaßliche Dschihadisten festgenommen. Am Mittwoch gab das Innenministerium bekannt, dass die spanischen Frauen zweier Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beim Versuch, mit ihren jungen Kindern von Syrien nach Europa zurückzukehren, in der Türkei festgenommen worden seien.

Unterdessen wurden die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Jahreswechsel erheblich verstärkt. Am Platz Puerta del Sol im Zentrum von Madrid wird es an Silvester strikte Personenkontrollen geben. Dort werden tausende Menschen erwartet, die den zwölf Schlägen der Uhr lauschen und bei jedem Uhrenschlag eine Traube essen, was im neuen Jahr Wohlstand bringen soll.

In den Nebenstraßen werden Poller und Polizeifahrzeuge vor Angriffen mit Lastwagen wie am 14. Juli in Nizza und am 19. Dezember in Berlin schützen. In Barcelona wurden ähnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Dow Jones