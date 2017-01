Zypern-Experten beenden Beratungen zur Überwindung der Teilung

NIKOSIA/GENF (dpa-AFX) - Die Expertengespräche zur Überwindung der Teilung Zyperns sind im schweizerischen Mont-Pèlerin einen Tag früher als geplant bereits am Donnerstag zu Ende gegangen. Die Verhandlungen seien "erfolgreich" gewesen, sagte der UN-Zypernvermittler Espen Barth Eide. Details wurden offiziell allerdings nicht bekannt. "Nach der Rückkehr der Experten werden wir sehen, wie es weitergeht", sagte der zyprische Regierungssprecher Nikos Christodoulides am Freitag dem zyprischen Staatsradio (RIK).

Wann es zum nächsten Zypern-Treffen kommen wird, blieb zunächst unklar. Die türkisch-zyprische Zeitung "Havadis" ging am Freitag von einem neuen Treffen auf höchster Ebene Anfang Februar im schweizerischen Genf aus. Eine Zypern-Konferenz unter Beteiliung auch der Außenminister der Garantiemächte Griechenland, Türkei und Großbritannien sowie der EU unter UN-Schirmherrschaft war am 12. Januar in Genf ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen.

Zypern ist seit einem griechischen Putsch und einer türkischen Invasion 1974 geteilt. Die ganze Inselrepublik ist seit 2004 Mitglied der EU. Das EU-Recht gilt aber im international nicht anerkannten Nordteil der Insel nicht. Für die Zukunft wird eine Föderation mit zwei gleichberechtigten Bundesstaaten angestrebt./tt/DP/stb