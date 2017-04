Aareal Bank verlängert Vertrag von Vorstandsmitglied Ortmanns

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank wird den Vorstandsvertrag von Thomas Ortmanns verlängern. Der Aufsichtsrat habe die Verlängerung mit Wirkung zum 1. April 2018 bis zum 31. März 2023 beschlossen, teilte der MDAX-Konzern mit. Thomas Ortmanns gehört dem Vorstand seit Anfang September 2005 an. Er verantwortet im Führungsgremium die Aktivitäten der Bank mit der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft im Geschäftssegment Consulting/Dienstleistungen sowie die Ressorts Treasury und IT & Organisation Services.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2017 05:22 ET (09:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 22 AM EDT 04-10-17