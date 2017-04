Ab Herbst EU-Verhandlungen mit Großbritannien über künftige Beziehung

BRÜSSEL (AFP)--Die EU will in den Brexit-Gesprächen mit Großbritannien bereits in wenigen Monaten auch über die künftigen Beziehungen verhandeln. Der Verhandlungsführer der EU-Kommission, Michel Barnier, plane, die erste Phase mit Gesprächen ausschließlich zum Austritt "im Herbst diesen Jahres" zu beenden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag beim Brexit-Sondergipfel in Brüssel. Die EU werde dann einen "bewussten politischen Beschluss" fassen, um in Phase zwei überzugehen.

Die Staats- und Regierungschefs von 27 EU-Staaten ohne Großbritannien verabschiedeten auf dem Gipfel die Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen. Sie sehen Austrittsgespräche in zwei Stufen vor: Zunächst sollen wichtige Austrittsfragen geklärt werden, etwa die Höhe von Londons finanziellen Verpflichtungen und den Status von EU-Bürgern in Großbritannien. Bei "ausreichendem Fortschritt" soll dann in einer zweiten Phase auch über das künftige Verhältnis gesprochen werden.

Die Leitlinien waren seit Wochen vorbereitet worden. Sie wurden am Samstag laut EU-Ratspräsident Donald Tusk in nur vier Minuten angenommen. Merkel zufolge erfolgte die Annahme "durch Applaus" der Staats- und Regierungschefs. Die Brexit-Verhandlungen sollen nun nach den vorgezogenen britischen Parlamentswahlen am 8. Juni beginnen.

