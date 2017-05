Bereits zwei Dutzend Produktionen sollen von Facebook in Auftrag gegeben worden sein. Ab Mitte Juni sollen Nutzer des Internetmessengers sowohl auf fünf- bis zehnminütige Low Budget Videos, als auch auf hochwertige Eigenproduktionen im Stil von Netflix zugreifen können. Mit Condé Nast Entertainment als Partner sollen unter der Leitung von Ricky van Veen, Mitbegründer der Website "College Humor", auch Sport-Inhalte und Virtual Reality Dating-Shows angeboten werden. Für die Serien soll Facebook sogar auf A-Promis zugegangen sein.

Für die Verbreitung der Serien sorgt die Facebook-Plattform selbst. Die Videos sollen künftig auf der Timeline erscheinen.

Zukunft des Fernsehens liegt im Internet

Nicht nur Facebook möchte in den Markt der Internetfilmanbieter einsteigen. Nachdem auch schon Snapchat und Twitter TV-Shows angekündigt hatten, konnte sich Snap-Tochter Snapchat sogar eine Zusammenarbeit mit großen Produzenten wie Walt Disney sichern. Das Filmstudio plant für Snapchat mehrere Spin-Offs, die wöchentlich erscheinen sollen.

Ein Vorteil für Facebook könnten die vielfältigeren Analysemöglichkeiten sein. Aufgrund der höheren Userzahl und des breiteren Angebots, kann Facebook im Gegensatz zu Snapchat die Serien besser an die Nutzer anpassen und unter Umständen ein attraktiveres Angebot anbieten. Für die Nutzer bleibt das Angebot sowohl bei Facebook als auch bei Snapchat zunächst kostenlos. Die Einnahmen werden über Werbeinhalte gesichert.

Facebook vs. Snapchat

Damit versucht Facebook auch weiterhin, Snapchat das Wasser abzugraben. Gerüchte gehen um, dass Mark Zuckerberg von Snapchat besessen sei. In der Vergangenheit hatte das weltgrößte Soziale Netzwerk diverse Male mit dem Klonen wichtiger Kernfunktionen - wie die Story-Funktion und Bildbearbeitung durch Filter und Masken - von sich reden gemacht. Um dem Instant-Messaging-Dienst auch jetzt so gefährlich wie möglich zu werden, sollen die Serien wie bei Snapchat bevorzugt auf Jugendliche zugeschnitten sein. Facebook möchte seine Nutzer dadurch an die eigene Plattform binden und gleichzeitig einen Userabgang an Snapchat verhindern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: catwalker / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com, FLDphotos / istockphoto