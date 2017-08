€uro am Sonntag

Laut Nachrichtenagentur Reuters sollen neue Chefs für Finanzen, Vertrieb, Produktion und Personal der VW -Tochter berufen werden. Der wegen der Dieselkrise angeschlagene Audi -Vorstandschef Rupert Stadler soll dagegen im Amt bleiben. Er habe nach wie vor die Rückendeckung der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch.Ziel sei, den Vorstandsumbau bis zur Automesse IAA über die Bühne zu bringen, die Mitte September in Frankfurt beginnt. Mit dem Austausch von vier der insgesamt sieben Topmanager will der Aufsichtsrat Ruhe in das krisengeschüttelte Unternehmen bringen.