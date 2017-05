Abbau von Skandalbank Heta bringt mehr ein als geplant

Wien (Reuters) - Die Abwicklung der österreichischen Krisenbank Heta schreitet besser voran als erwartet.

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) rechnet damit, dass die Heta nach dem Verkauf von Vermögensteilen bis 2023 über Barreserven in der Höhe von 8,6 Milliarden Euro verfügen werde, teilte die für die Abwicklung verantwortliche Behörde am Dienstag mit. Bisher wurde mit rund 6,3 Milliarden Euro gerechnet. Grund dafür ist, dass die "Bad Bank" beim Verkauf ihrer Unternehmenswerte - darunter Immobilien, Grundstücke, Luxusjachten und Autos - rund 2,6 Milliarden Euro mehr eingenommen hat als ursprünglich geplant.

Als Reaktion darauf beschloss hat die Finanzmarktaufsicht, den Schuldenschnitt abzumildern. Besitzer vorrangiger Anleihen müssen nur auf 35,6 Prozent statt 53,98 Prozent ihrer Forderungen verzichten. Für Gläubiger der früheren Kärntner Bank Hypo Alpe Adria, darunter die Deutsche Pfandbrief oder die HRE-"Bad-Bank" FMS Wertmanagement, hat dies keine Auswirkungen. Die überwiegende Mehrheit der Gläubiger von Heta-Anleihen im Volumen von knapp elf Milliarden Euro hatte im vergangenen Jahr ein Rückkaufangebot des Bundeslandes Kärnten angenommen. Das Angebot sieht vor, dass die Inhaber besicherter Anleihen rund 90 Prozent ihrer Forderungen zurückbekommen, die von nachrangigen Papieren rund 45 Prozent. Inzwischen hätten fast alle Gläubiger ihre Forderungen an den Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) verkauft - über dieses Vehikel läuft technisch gesehen der Rückkauf.

Vom Schuldenschnitt der Finanzmarktaufsicht profitiert vor allem der österreichische Bund, der den Rückkauf der Heta-Papiere vorfinanziert hat. "Je besser die Abwicklung läuft, desto weniger zahlt der Steuerzahler", sagte Kumpfmüller. Eine Sprecherin von Finanzminister Hans Jörg Schelling spricht von einem guten Signal, sieht aber "keinen Grund für Euphorie".

Entscheidend für die Abwicklung seien die kommenden zwei, drei Jahre, sagte sie. Erfahrungsgemäß kommen "Bad Banks" irgendwann an den Punkt, an dem das Tafelsilber weg ist und die Restposten zu Ladenhütern werden.

Bei der Heta handelt es sich um eine der größten Banken-Abwicklungen in Europa. Die frühere Kärntner Bank Hypo Alpe Adria hatte sich jahrzehntelang mit Garantien des Landes Geld günstig von Investoren geholt und in den Ausbau ihres Balkan-Geschäftes gesteckt. Die Expansion ging schief, die Bank geriet in Finanznöte. Die frühere Mutter BayernLB drehte den Geldhahn zu, weshalb Österreich die Hypo 2009 verstaatlichte. Seither wurden Milliarden in die Bank geleitet, um eine Pleite abzuwenden. 2014 wurde der Konzern zerschlagen und die Abbaugesellschaft Heta geschaffen.